У Дніпропетровську власник СТО викрадав дорогі іномарки

У Дніпропетровську затримано 41-річного власника однієї зі станцій технічного обслуговування автомобілів (СТО), який викрадав дорогі іномарки.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник ГУ МВС у Дніпропетровській області генерал-лейтенант міліції Віктор Бабенко.

За його словами, зловмисник був затриманий 13 січня після ДТП, яку особисто і спровокував.

В результаті постраждали двоє людей з іншого автомобіля. Як виявилося, власник СТО скоїв ДТП на Toyota Land Cruiser, що вважався викраденим. Під час огляду в салоні машини було виявлено різноманітне приладдя для викрадення транспортних засобів.

Під час обшуків в приміщенні СТО, яка належить затриманому, були виявлені ще один викрадений у листопаді 2013 р. джип Toyota Land Cruiser, коробки передач та двигуни від автомобілів Toyota Prado, кузови автомобілів Lincoln та Volkswagen. Останній автомобіль був викрадений в іншій області України.

Крім того, у затриманого знайдено офіційно зареєстровану гвинтівку, 5 мисливських рушниць, а також кілька пістолетів та боєприпаси.

Відносно зловмисника відкрито кримінальне провадження за ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом).