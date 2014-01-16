Рада спростила процедуру зняття недоторканості з депутатів

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України” (реєстраційний номер 3883).

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 235 народних депутатів.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту, автором якого є народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник, метою законодавчого акту є вдосконалення процедури надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата.

Зокрема, законом вносяться зміни до статей 218-221 Регламенту ВР та вдосконалюється порядок надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата, а саме:

- оптимізуються строки розгляду зазначеного питання Верховною Радою;

- усі факти, пов’язані з притягненням до кримінальної відповідальності, затриманням чи арештом народного депутата досліджуються безпосередньо на пленарному засіданні ВР за участі усього депутатського корпусу, а не у профільному комітеті (заслуховується народний депутат, розглядаються його письмові пояснення тощо);

- народному депутату в процесі розгляду зазначеного питання надається право на представника, який може кваліфіковано представити його інтереси;

- народному депутату також у повному обсязі забезпечується право на захист у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом та іншими законами.

Автор закону наголошує, що ухвалення зазначених змін матиме наслідком посилення відповідальності депутатів перед виборцями та суспільством в цілому.

Зокрема, згідно з порівняльною таблицею, зміни внесено до:

п. 4 ст. 218 «Подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата включається до порядку денного сесії Верховної Ради позачергово без голосування та розглядається позачергово на пленарному засіданні Верховної Ради без висновку комітетів Верховної Ради у строк, визначений цим регламентом»;

п. 1 ст. 219 «Голова Верховної Ради України пропонує народному депутату, щодо якого внесено подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт, подати не пізніше трьох днів з дня внесення відповідного подання письмові пояснення, які надаються народним депутатам не пізніш як за день до дня розгляду зазначеного питання на пленарному засіданні Верховної Ради України».

До ст. 220. вносяться зміни, які передбачають висновок комітету ВР щодо надання згоди Верховною Радою на затримання чи арешт судді Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції:

«1. Комітет, якому доручено надати висновок щодо питання про надання згоди на затримання чи арешт судді Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції, відповідно до закону визначає достатність, законність і обґрунтованість подання, законність одержання доказів, зазначених у поданні, і встановлює наявність відповідних скарг.

Підготовку цього питання комітет здійснює у терміновому порядку, але в строк не більш як 20 днів. На засідання комітету запрошується особа, щодо якої внесено подання. Відсутність зазначеної запрошеної особи на засіданні відповідного комітету без поважних причин не є перешкодою для розгляду питання і прийняття рішення комітетом;

2. У засіданнях комітету бере участь голова Верховного Суду України (виконувач обов`язків голови Верховного Суду України)».

Серед інших змін також присутній п. 4 ст. 221 «Якщо на пленарному засіданні Верховної Ради буде встановлено, що особа, стосовно якої внесено подання, відмовляється від дачі пояснень чи відсутня на пленарному засіданні Верховної Ради за умови її своєчасного повідомлення Верховна Рада розглядає питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт без її пояснень чи за її відсутності», та доданий п. 10 ст. 221 «Народному депутату у повному обсязі забезпечується право на захист у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України та іншими законами».