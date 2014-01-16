Міліція відкрила провадження за фактами подій у парламенті

За фактами сьогоднішніх подій, які мали місце у приміщеннях Верховної Ради України, органами міліції відкриті кримінальні провадження.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Зокрема, Слідчим управлінням Головного управління МВС у м. Києві відкрито кримінальне провадження за фактами вчинення деякими особами хуліганських дій по відношенню до голови Верховної Ради Володимира Рибака та його першого заступника Ігоря Калєтніка.

Також відкрито кримінальне провадження за фактом вчинення хуліганських дій деякими особами, внаслідок чого були заподіяні тілесні ушкодження народному депутату Володимиру Малишеву.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку Рибак і Калєтнік були заблоковані у своїх кабінетах депутатами від опозиції.

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив про побиття сьогодні у сесійній залі «регіонала» Малишева. «На сьогодні працюють слідчі органи. Ми, безумовно, бачили всі процеси, які відбуваються, і ми вважаємо, що це неподобство, коли депутат розсік голову нашому колезі таким ось чином, що, швидше за все, у нього буде струс мозку, і кров, ви самі бачили, як лилася кров у цієї людини. Це неприпустиме явище - бійка в такому форматі», - заявив Єфремов.

«Ми добиватимемося того, щоб слідчі органи провели відповідну роботу, і щоб з даного депутата (який ударив Малишева) була знята недоторканність, і він постав перед судом», - підкреслив Єфремов.

Водночас у ВО «Батьківщина» заявили про побиття під час ранкового засідання Верховної Ради народного депутата від ”Батьківщини” Степана Кубіва, якого «вдарив в обличчя один з депутатів від Партії регіонів».