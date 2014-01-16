ВР ввела відповідальність за збирання конфіденційної інформації

Верховна Рада України ввела відповідальність за збирання конфіденційної інформації про правоохоронців та суддів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленому сьогодні Законі «Про внесення змін до Закону України ”Про судоустрій і статус суддів” та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян».

Так, до статті 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби) Кримінального кодексу України вносяться зміни, згідно з якими незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про працівника правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби, їхніх близьких родичів чи членів сім’ї, розповсюдження матеріалів або інформації, що носять явно образливий характер та демонструють зухвалу зневагу до працівника правоохоронного органу чи працівника державної виконавчої служби, тиск, залякування чи вплив у будь-якій іншій формі на працівника правоохоронного органу чи працівника державної виконавчої служби, вчинені з метою помсти, перешкоджання виконанню ним службових обов`язків чи з метою добитися прийняття незаконного рішення, або публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, карається штрафом від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 1 року, або арештом на строк до 6 місяців.

Раніше ця стаття мала інше формулювання, за яким вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу чи працівника державної виконавчої служби з метою перешкодити виконанню ним службових обов`язків, або добитися прийняття незаконного рішення, карався штрафом до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 1 року, або арештом на строк до 3 місяців.

Згідно з частиною 2 цієї статті, ті самі дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені службовою особою з використанням свого службового становища, караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 4 років, або позбавленням волі на строк до 3 років (раніше позбавлення волі не передбачалося).

Змінами до статті 376 (втручання в діяльність судових органів) кодексу встановлюється, що незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про суддю, його близьких родичів чи членів сім’ї, розповсюдження матеріалів або інформації, що носять явно образливий характер та демонструють зухвалу зневагу до судді або правосуддя, тиск, залякування чи втручання у будь-якій іншій формі в діяльність судді, вчинені з метою помсти, перешкоджання виконанню суддею службових обов`язків чи з метою добитися винесення неправосудного рішення, або публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, карається штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 2 років.

У попередньому викладенні цієї статті передбачався штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців за втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов`язків або добитися винесення неправосудного рішення.

Ті самі дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені особою з використанням свого службового становища, караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або арештом на строк до 6 місяців, або позбавленням волі на строк до 4 років (раніше - до 3 років).