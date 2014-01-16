Автопарк міліції Рівненщини поповнився новими авто

16 січня заступник міністра внутрішніх справ України – керівник апарату Сергій Лекарь відвідав Рівненську область.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, посадовець представив особовому складу нового начальника УМВС України в Рівненській області. Ним став полковник міліції Дмитро Лазарєв.



Представлення нового начальника УМВС

Під час офіційного представлення Сергій Лекарь наголосив, що пріоритетними завдання міліції є зміцнення довіри населення. «Необхідно налагоджувати співпрацю з людьми і громадськими організаціями, плідно працювати із ЗМІ, координувати роботу із місцевими органами державної влади та самоврядування. На таких принципах повинна базуватися робота органів внутрішніх справ», – наголосив заступник міністра внутрішніх справ України.

Окрім цього, чиновник вручив ключі від сімнадцяти автомобілів «Тойота Пріус» працівникам Державтоінспекції та патрульної служби.



Вручення ключів від автомобілів «Тойота Пріус»

«Ці автомобілі є дійсно надійною підтримкою для забезпечення охорони громадського порядку, для безпеки та профілактики правопорушень», – зазначив Сергій Лекарь.

У міліції наголошують, що на цих автомобілях правоохоронці будуть патрулюватимуть вулиці Рівного та інші населені пункти області. У міліції переконані, що це допоможе правоохоронцям працювати більш ефективно, щоб потреба громадян у захисті їх прав та свобод задовольнялась якомога більш кваліфіковано та якісно.

Пізніше заступник міністра внутрішніх справ України та новопризначений начальник УМВС України в Рівненській області поклали квіти до пам’ятника загиблим правоохоронцям.