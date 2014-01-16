МВС та Рада Європи домовилися про подальшу співпрацю

Представники МВС та Ради Європи обговорили питання подальшої співпраці. Співпраця відбувається в рамках проекту «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні».

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, на зустрічі були присутні представники головного слідчого управляння, департаменту кадрового забезпечення, представники Національної академії внутрішніх справ та делегація експертів Ради Європи.

На початку зустрічі заступник начальника Головного слідчого управління Олег Татаров привітав представників делегації та в загальному окреслив передумови та етапи створення Кримінального процесуального кодексу України.

«Було змінено понад 50 міжвідомчих наказів, більше 30 методичних рекомендацій. Одним із основних питань – це було питання навчання наших працівників, адже важливим було поєднати науку і практику. Саме у цьому питанні ми тісно співпрацюємо з Національною академією внутрішніх справ»,– зазначив Олег Татаров.

Окрім того, він розповів делегатам про організацію службового навчання та тестування в кожному підрозділі МВС.

За словами радника з правових питань проекту Ради Європи «Підтримка реформи кримінальної юстиції в Україні» Божени Маланчук, для проведення тренінгів планується створення професійної групи тренерів. До неї увійдуть працівники правоохоронних органів, а саме слідчих з усіх областей України, включаючи представників центрального апарату МВС України і викладачів вищих навчальних закладів МВС. Ці працівники у подальшому будуть залучатися до підвищення кваліфікації в межах професійного розвитку своїх колег у практичному застосуванні положень КПК України.

Як повідомили представники делегації, такі професійні групи уже сформовані на базі органів прокуратури, судової гілки влади і системи надання безоплатної правової допомоги.

«Тож, в рамках цього проекту ми пропонуємо провести поглиблений навчальний курс для відповідної групи працівників і розвиток потенціалу цієї групи в межах вищезазначеного проекту, - підкреслив представник Офісу Верховного Комісара ООН з прав людини в Україні Марк Бояніч. - Першим заходом в рамках такого курсу може бути 2-З денний тренінг для тренерів на тему «Гарантії захисту прав людини на стадії досудового розслідування кримінального провадження», організований у співпраці з РЄ і офісом Верховного Комісара ООН з прав людини».

Попередньо присутні домовилися про проведення даних тренінгів на початок весни цього року на базі НАВС.