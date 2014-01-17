Парламент Криму закликає Мін‘юст і МВС заборонити «Свободу»

Президія Верховної ради Криму звернулася до Міністерства юстиції та Міністерства внутрішніх справ України із закликом заборонити діяльність Всеукраїнського об`єднання ”Свобода”, вважаючи, що заяви цієї партії носять расистський, антисемітський і ксенофобський характер.

Таке звернення прийнято на засіданні президії у п`ятницю, 17 січня.

«Вважаємо, що ВО ”Свобода” має нести політичну і правову відповідальність за свої дії. Звертаємося до Міністерства юстиції та Міністерства внутрішніх справ України з пропозицією розглянути у встановленому законом порядку питання про припинення діяльності ВО ”Свобода” на підставі статті 37 Конституції України і статті 5 Закону ”Про політичні партії в Україні”», - йдеться в документі.

«Особливе обурення викликає організовано ВО ”Свобода” 1 січня факельна хода по вулицях Києва на честь дня народження Степана Бандери, лідера Організації Українських націоналістів, яка в роки Великої Вітчизняної війни активно співробітничала з нацистською Німеччиною. Учасниками ходи широко використовувалася екстремістська і ксенофобська риторика, пропагувалися ідеї насильства, героїзації нацизму і його посібників, грубо порушувався громадський порядок», - сказано в заяві парламенту автономії.

«У тих областях України, де ”Свобода” представлена в місцевих радах найчисленнішими фракціями, її депутати перейшли від сепаратистських закликів до прямого порушення чинного законодавства. Так, Львівська, Тернопільська та Івано-Франківська обласні ради позбавили делегованих повноважень обласні державні адміністрації, що суперечить Конституції України і Закону України ”Про місцеве самоврядування в Україні”. Ці рішення руйнують систему управління країною, носять абсолютно нелегітимний характер і направлені на зміну конституційного ладу, підрив безпеки держави», - вважають кримські депутати.