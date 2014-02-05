Мін’юст: «Закони 16 січня» втратили чинність з 2 лютого

Закони, прийняті Верховною Радою України 16 січня 2014 року, втратили чинність з 2 лютого 2014 року.

Про це йдеться у переданому УНІАН роз’ясненні прес-служби Міністерства юстиції України.

У документі нагадується, що 16 січня Верховна Рада прийняла закони:

– «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян»;

– «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за вчинення адміністративних правопорушень під час проведення футбольних матчів»;

– «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі»;

– «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України»;

– «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо заочного кримінального провадження»;

– «Про внесення зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» щодо відтермінування набрання чинності положень пункту 6 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення»;

– «Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо звільнення від обкладення податком на додану вартість операцій із ввезення на митну територію України природного газу»;

– «Про внесення змін до статті 297 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за осквернення або руйнування пам`ятників, споруджених в пам`ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни - радянських воїнів-визволителів, учасників партизанського руху, підпільників, жертв нацистських переслідувань, а також воїнів-інтернаціоналістів та миротворців»;

– «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму».

Вказані закони були включені до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів відповідно до Указу Президента України від 27 червня 1996 року № 468 «Про Єдиний державний реєстр нормативних актів» та Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23 квітня 2001 року № 376.

28 січня 2014 року Верховною Радою прийнято закон № 732-VII «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України», відповідно до якого визнані такими, що втратили чинність, вищезазначені 9 законів. Цей закон набрав чинності 2 лютого 2014 року.

У день його офіційного опублікування, 1 лютого 2014 року, цей закон був включений Міністерством юстиції України до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів з присвоєнням реєстраційного коду 71384/2014.

Отже, з 2 лютого 2014 року закони, прийняті Верховною Радою 16 січня 2014 року, втратили свою чинність та відповідно з цієї дати відновлено попередню редакцію положень кодексів та законів, до яких раніше були внесені зміни.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого, під час виступу у парламенті народний депутат від “УДАРу” Віктор Пинзеник висловив переконання, що “закони 16 січня” остаточно скасовані не були і деякі їхні норми все ще є чинними.

Зокрема, пояснив Пинзеник, до 16 січня “у тексті Кримінального кодексу України не було такої статті, яка називається “Напад”. Це стаття 151-1”. Водночас там є примітка, додав він, у якій ідеться про те, що кодекс доповнено було цією статтею згідно із законом від 16 січня, який втратив чинність на підставі закону від 28 січня.

“Тобто, проголосувавши закон, наслідком цього голосування не стало застосування норм скандальних законів 2014 року”, - сказав Пинзеник.

Він запропонував підготувати “дзеркальний” закон, яким можна буде замінити норми, ухвалені 16 січня, на ті, які діяли до 16 січня.

Довідка УНІАН. 16 січня у Верховній Раді народні депутати від Партії регіонів та КПУ підняттям рук, без обговорення прийняли 11 законів та одну постанову.

Зокрема, ВР прийняла закон депутатів-«регіоналів» Вадима Колесніченка і Володимира Олійника ”Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян”, який містив ряд норм, що суттєво обмежували права та свободи громадян.

Ухвалення цих законів спровокувало зіткнення мітингувальників і правоохоронців у Києві, а потім – по всій Україні. Сотні людей поранені, є вбиті. Сотні громадян заарештовані.