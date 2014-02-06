На Донеччині викрито угруповання «віртуальних» шахтарів

У Макіївці Донецької області викрито організоване злочинне угруповання, що складається з 5 керівників шахти, яка протягом декількох років отримувала зарплату за неіснуючих, «віртуальних» підземних робітників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Макіївського міськвідділу міліції, майже 1 мільйон гривень викрали члени цієї організованої злочинної групи з грошових коштів державного підприємства «Макіїввугілля». П`ять «мертвих душ», які були оформлені прохідниками на одній з макіївських шахт, приносили їм істотний додатковий дохід. Організували схему «тіньового працевлаштування» керівники середньої та старшої ланки однієї з шахт, які об`єдналися з метою розкрадання бюджетних коштів.

За словами старшого оперуповноваженого Управління по боротьбі з організованою злочинністю ГУМВС України в Донецькій області Сергія Балагурова, з отриманої оперативної інформації правоохоронцям вдалося встановити, що на одній з шахт міста Макіївки протягом декількох років існувала налагоджена схема «працевлаштування» друзів і знайомих, які жодного дня не працюючи на шахті, регулярно «отримували зарплату» і напрацьовували підземний стаж. Свою вигоду в цій кримінальній схемі отримували всі учасники - одні у вигляді запису в трудовій книжці, інші - отримуючи щомісяця незаконну зарплату на держпідприємстві.

Під час перевірки було встановлено, що всі 5 керівників тісно взаємодіяли один з одним, кожен виконував свої обов`язки по фальсифікації «лівих» документів, отриманий прибуток ділили пропорційно. В даний час стосовно всіх учасників групи обрано запобіжний захід - особисте зобов`язання, накладено арешт на майно на суму понад 250 тис гривень.

Матеріали кримінального провадження на цьому тижні направлені до суду для прийняття рішення. Підозрюваним передбачаються ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.3 ст.28 КК України (вчинення злочину групою осіб, за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч .2 ст.364 КК України (зловживання владою або службовим становищем), ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення).

За сукупністю статей фігурантів очікує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певним видом діяльності на строк до 3 років з конфіскацією майна.