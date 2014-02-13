Міліція розпочала розслідування за фактом незаконного створення воєнізованих формувань

Слідчими ГУ МВС України у Львівської області зареєстровано кримінальне провадження за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.260 КК України (створення не передбачених законом воєнізованих формувань або участь у їх діяльності).

За процесуального керівництва прокуратури Львівської області за цим фактом розпочато досудове розслідування.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, «у деяких ЗМІ розміщено повідомлення про створення на території України, у тому числі у Львові, загонів самооборони за аналогією охорони Майдану із зазначенням контактних телефонів для запису у їх скад. Зокрема, про створення львівськими активістами озброєної «гвардії» самооборони, долучивши до організації чоловіків, які володіють легальною вогнепальною зброєю. Таким чином, невстановлені особи, на території Львівської області створили не передбачені законами України воєнізовані формування».

У зв’язку з цим, 11 лютого поточного року ГУ МВС України у Львівської області відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до ЄРДР.

Покарання за таке провопорушення передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.