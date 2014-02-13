В Одесі затримали трьох осіб, які вимагали у моряка $2 тис.

В Одесі правоохоронці затримали трьох осіб, які вимагали у моряка 2 тис. доларів.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Одеській області, до міліції звернувся місцевий житель і повідомив, що до нього додому пришли троє невідомих і вимагали 2 тис. доларів. «При цьому незнайомці погрожували застосувати силу стосовно членів його сім`ї. Злякавшись, чоловік віддав 5 тис. грн. Але вимагачі були незадоволені такою сумою і повідомили, що він винен їм ще 1,5 тис. доларів. За грошима пообіцяли повернутися пізніше», - зазначається у повідомленні.

Зловмисники телефонували потерпілому і його дружині, відправляли СМС-повідомлення з погрозами фізичної розправи, записки з аналогічним змістом підкидали під двері квартири.

За словами начальника Приморського райвідділу міліції Олега Стратієвського, підозрювані були затримані на місці злочину під час отримання грошей. Серед затриманих - чоловіки віком 23 роки, 46 років і 61 рік.

«Спільникам було відомо, що чоловік нещодавно повернувся з рейсу, і має значну суму грошей», - сказав Стратієвський.

Стосовно підозрюваних розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 (здирництво) Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від трьох до семи років. Приморський райсуд Одеси обрав для них запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави.