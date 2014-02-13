Екс-депутатам ВР хочуть скасувати пільги

У Верховній Раді пропонують скасувати матеріальну допомогу екс-депутатам. Законопроект подали до парламенту нардепи від ПР Валерій Писаренко та Володимир Пилипенко.

Як пише Сегодня, згідно з законопроектом, скасовується матеріальна допомога на поховання колишніх нардепів, виплата матеріальної допомоги на період працевлаштування - в розмірі зарплати протягом року та в розмірі половини зарплати - в подальшому.

Також хочуть скасувати виплату 20 окладів депутату, який виходить на пенсію. Крім цього, екс-депутатів не будуть безкоштовно лікувати, видавати путівки в санаторії, хочуть скасувати одноразову допомогу в розмірі трьох зарплат і безкоштовний переїзд сім'ї до місця проживання у разі розпуску ВР.

А чинним депутатам пропонують урізати "другу зарплату".

"Зекономлені кошти підуть на потреби незахищених верств населення. Ми щоразу чуємо обіцянки скасувати непомірні пільги, але про них швидко забувають після виборів", - пояснює регіонал Пилипенко.

Нагадаємо, 20 листопада у Верховній Раді повинні були зайнятися ліквідацією депутатських пільг, але депутати не внесли зміни в статус народного депутата.

ТСН.ua