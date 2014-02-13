На Хмельниччині викрили групу «чорних ріелторів»

У Хмельницькій області правоохоронці викрили групу із трьох чоловік, так званих «чорних ріелторів», які займались шахрайствами з нерухомістю. Нещодавно Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок шахраям — від 3 до 5 років позбавлення волі.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Впродовж червня-вересня 2011 року двоє львів’ян, перебуваючи у змові з мешканцем Хмельницького, ввійшли в довіру до старенької хмельничанки 1927 року народження та шахрайським шляхом заволоділи її квартирою.

У середині серпня одна із фігуранток справи перевезла потерпілу до Львова нібито для того, щоб забезпечити їй належний догляд, але за деякий час пенсіонерку було госпіталізовано до місцевої лікарні. Того ж дня, скориставшись тим, що бабуся в повній мірі не усвідомлювала свої дії і не керувала ними, зловмисники за допомогою «свого» нотаріуса посвідчили довіреність, якою уповноважили себе ж управляти, користуватись і розпоряджатись всім рухомим і нерухомим майном старенької.

Здобувши таке право, шахраї одразу продали квартиру потерпілої, а потім перепродали її ще раз, отримавши від незаконних операцій прибуток в розмірі майже 36 тисяч доларів США. Усі кошти зловмисники розділили між собою.

Нещодавно Хмельницький міськрайонний суд визнав вказаних осіб винними у скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України, а окремих підсудних — ще по ряду інших статей та призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Апеляційний суд Хмельницької області залишив вирок без змін.