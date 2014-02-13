У Херсоні затримали молодиків із "коктейлем Молотова"

У Херсоні агресивно настроєні троє молодиків кинули пляшки з "коктейлем Молотова" у приміщення офісу однієї з партій, що розташоване на другому поверсі Палацу молоді і студентів. На щастя, загоряння не сталося. Пляшка застрягла між подвійною віконною рамою. Працівники міліції затримали зловмисників.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

До міліції надійшла оперативна інформація, що група молодих людей планує протиправні дії біля офісу однієї з партій. Близько о 04:00 ночі працівники міліції затримали зловмисників біля Палацу молоді та студентів. Агресивно налаштовані молодики під час затримання чинили опір. Під час огляду місця події встановлено, що зловмисники розбили скло в офісі політичної партії, кинувши пляшку з легкозаймистою сумішшю. Також оперативники вилучили пакет із залишками легкозаймистої речовини, рукавиці та ніж.

Зловмисників доставили до Дніпровського райвідділу міліції. Усім від 22-х до 24-ти років, безробітні. Вони розповіли, що є прихильниками радикальних поглядів. З огляду на події, що кояться у державі, вирішили приєднатися до заворушень.

«Ми з'ясували, що легкозаймисту суміш правопорушники виготовили у приміщенні гаражу. Технологію приготування дізналися в Інтернеті, а необхідні компоненти придбали у будівельному магазині», – повідомив начальник УБОЗ УМВС Херсонщини Гліб Мельниченко.

Лише завдяки вчасним та швидким діям працівників міліції, майно офісу парті не ушкоджене.

Зловмисників затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділом Дніпровського райвідділу міліції УМВС розпочате кримінальне провадження за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України "Умисне знищення або пошкодження майна" через ч.3 ст.15 Кримінального кодексу України "Замах на злочин". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.