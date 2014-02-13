В Україні через масові заворушення відкрили 101 провадження – МВС

В Україні правоохоронці розслідують 101 кримінальне провадження про злочини вчинені під час масових акції протесту. 269 осіб притягнули до відповідальності, з них 18 утримуються під вартою (10 осіб у Києві та 8 – інші регіони).

Про це заявив начальник Головного слідчого управління МВС України Микола Чинчин під час селекторної наради слідчого апарату Міністерства внутрішніх справ.

«Якщо до 17 лютого не будуть виконані всі вимоги закону про звільнення приміщень та розблокування вулиць – наступного дня він втрачає чинність. У такому випадку розслідування зазначених проваджень продовжується в загальному порядку», - зазначив керівник підрозділу.

Окрім цього, Чинчин зазначив, що в умовах напруженої соціально-політичної ситуації в суспільстві та, не дивлячись на заяви окремих політиків про бездіяльність міліції, слідчі підрозділи виконали поставлені завдання.

Як зазначають в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, нарада проходила за участі керівництва Головного слідчого управління, перших заступників начальників головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі та на залізницях, які керують слідчими територіальними підрозділами.