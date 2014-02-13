На Луганщині керівник шахти завдав державі збитків на 1,7 млн грн

У Луганській області правоохоронці припинили незаконну діяльність виконуючого обов'язки директора однієї з державних шахт регіону, яка працювала без спеціального дозволу на водокористування.

«Протягом двох років, - розповів начальник Управління боротьби з економічною злочинністю обласного управління міліції Олександр Герасименко, - в області, не маючи спеціального дозволу на здійснення забору підземних вод, працювала державна шахта. Керівник шахти, знаючи про те, що згідно чинного законодавства у разі використання підземних вод, необхідний спеціальний дозвіл на водокористування, який погоджується з «Держгеонадрами» або дочірніми підприємствами НАК «Надра України», продовжував самовільно здійснювати забір підземних вод для потреб шахти».

Таким чином, його діями бюджету України було завдано збитків в сумі 1,7 млн грн.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України. Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 100 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На даний момент директору шахти оголошено про підозру у вчиненні даного правопорушення. Досудове розслідування триває.