В Одесі головбух привласнила 165 тис. грн підприємства

В Одесі головний бухгалтер привласнила 165 тис. грн підприємства. Про це повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області.

Співробітники сектору боротьби з економічними злочинами Київського райвідділу Одеси викрили 56-річну жительку міста.

«У районний відділ міліції звернувся керівник підприємства, яке спеціалізується на оптовій і роздрібній торгівлі зернових культур. Чоловік розповів, що під час проведення перевірки бухгалтерського обліку товариства з обмеженою відповідальністю виявлено недостачу майже 165 тис. грн», - розповіли у відділі.

Міліціонери запідозрили головного бухгалтера, яка не з`являлася на роботі ще до початку проведення перевірки. При цьому вона ніяких документів керівництву не передала.

За словами в.о. заступника начальника Київського райвідділу, капітана міліції Олександра Мільчука, встановлено, що підозрювана заволоділа банківською карткою одного з керівників. Ця банківська карта не була активована, чоловік нею не користувався. Маючи доступ до системи переказу коштів, головбух електронним способом протягом трьох місяців кілька разів здійснювала переказ грошей з рахунку ТОВ на вказану банківську картку.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем). Підозрювана на поточному тижні затримана, їй обрано запобіжний захід - узяття під варту.

Досудове розслідування триває.