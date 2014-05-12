Народний депутат, кандидат на пост президента України Петро Порошенко наголошує на необхідності кардинально змінити функціонування органів контррозвідки.

Про це він сказав сьогодні в ході зустрічі з представниками підрозділу Національної гвардії в Миколаєві, повідомили УНІАН у прес-службі політика.

«Безумовно, ми кардинально маємо змінити функціонування органів контррозвідки», - сказав Порошенко.

За його словами, до цього часу контррозвідка виконувала свої функції не належним чином.

«У нас був витік інформації, зрадництво, продаж інформації, інші речі, за які бійці платили своїми життями», - підкреслив Порошенко.