На Луганщині десантники затримали двох озброєних терористів

В Луганській області десантники затримали двох озброєних терористів. Як повідомили УНІАН в Управлінні преси та інформації Міністерства оборони України, 12 травня близько 23.00 завдяки професійним діям особового складу Високомобільних десантних військ Збройних сил, які виконують завдання за призначенням, затримано легковий автомобіль з двома терористами. За результатами огляду з машини вилучено 2 одиниці АК-74, пістолет Макарова, гранату Ф-1. Затримані особи передані до районного відділу міліції.

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