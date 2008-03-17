У Криму отруївся екіпаж суховантажу

На борту суховантажу "Роксолана-1", що стоїть на рейді поблизу Ялтинського морського торгового порту, капітан судна виявив 1 члена екіпажу без ознак життя, ще четверо членів екіпажу потребували медичної допомоги.

4 постраждалих доставлено до берегу з ознаками отруєння та госпіталізовано до Лівадійської лікарні. "3 у середній отруєння та 1 у легкій ступені важкості", - повідомляє прес-служба МНС України.

За рішенням керівництва ліквідації події, ще 3 особи з судна були доставлені до лікарні для проведення обстеження.

Причина отруєння - встановлюється.

Суховантаж стоїть на якорі, на борту знаходиться капітан та 2 члени екіпажу. Загрози навколишньому середовищу немає.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС України в АР Крим.

На борту суховантажного судна ”Роксолана-1” (під прапором Республіки Беліз) перебувало 11 осіб, із них 10 громадян України і 1 громадянин Росії. Судно прямувало за маршрутом з Маріуполя до Туреччини з вантажем висівок пшениці.