Викрито 20 «перевертнів у погонах»

Співробітники Служби внутрішньої безпеки на Придніпровській залізниці та в Криму, прокуратури та СБУ викрили 20 працівників лінійного відділу міліції на залізничній станції «Сімферополь», які у 2007-2008 роках із застосуванням фізичного насильства привласнювали майно громадян.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Служби внутрішньої безпеки МВС України Василь СЛОБОДЯНИК.

За його словами, 17 березня прокуратурою Криму порушено кримінальну справу за фактами незаконного затримання працівниками міліції громадян за статтями крадіжка майна, перевищення влади, зловживання службовим становищем, службове підроблення.

Як зазначив В.СЛОБОДЯНИК, на даний час слідством встановлено 11 злочинів, до яких причетні 20 працівників міліції, в тому числі 4 керівників лінійного відділу, 13 осіб затримано, щодо місця перебування двох осіб вживаються відповідні заходи.

В той же час начальник СВБ МВС України не виключив, що затриманих за підозрою у скоєнні протиправних дій буде більше. «Є певні підозри, але ще зібрано недостатньо доказів», - сказав він, зауваживши, що затримані, які підозрюються у скоєнні злочинів, становлять близько 30% від особового складу ЛВМ на станції «Сімферополь».

В.СЛОБОДЯНИК повідомив, що співробітники лінійного відділу міліції «під прикриттям керівників відпрацювали схему: знаходили, як правило, одиноких пасажирів і під тим чи іншим приводом доставляли до опорного пункту відділку». При цьому вони фальсифікували протоколи і пропонували внести певну «винагороду» за звільнення. Як правило, громадянам залишали лише гроші на повернення додому. Крім того, в окремих випадках міліціонери відбирали у затриманих коштовності, мобільні телефони, одяг.

Серед встановлених злочинів, які були скоєні цими міліціонерами, зафіксовано випадок, коли вони затримали громадянина, побили його, зламавши ребра, а коли той втратив свідомість, подумали, що він помер, вивезли за місто й викинули на смітник. Ця людина, коли отямилась, звернулась до правоохоронних органів з відповідною заявою.

На уточнююче запитання журналістів, чому цих міліціонерів не викрили раніше, В.СЛОБОДЯНИК сказав, що необхідно було зібрати певну кількість доказів.

Разом з тим він поінформував, що з початку цього року за матеріалами Служби внутрішньої безпеки МВС України органами прокуратури порушено 94 кримінальні справи стосовно 108 працівників міліції. 19 справ порушено за службове підроблення, 15 – за перевищення влади, 14 – за отримання хабара, 12 – за побиття та незаконне затримання, 8 – за незаконне проведення обшуку та привласнення майна, 26 – за порушення інших конституційних прав громадян.

У лінійному відділі міліції Сімферополя утрималися від коментарів. «Поки проходять заходи, працює співробітники прокуратури і внутрішніх справ. Отже - поки ніяких коментарів», - сказав співбесідник.