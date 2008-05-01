У Севастополі мітинг з нагоди 1 травня зібрав 4 тис. осіб

У Севастополі на площі Нахімова з нагоди Дня міжнародної солідарності трудящих відбувся мітинг, на який зібралося близько 4 тисяч осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг організували і провели міський комітет профспілок та низка міських організацій політичних партій, які потім здійснили ходу у складі партійних колон.

Під час проведення мітингу повз зібрання пройшли колоною близько 100 активістів Блоку Юлії Тимошенко, кожен з яких тримав у руках партійний прапор.

Регіональний прес-секретар міського відділення партії „ВО „Батьківщина” і БЮТ Олена ДОЛГОПОЛОВА повідомила УНІАН, що „фактично БЮТ вперше у Севастополі на першотравневі свята вийшов такою колоною, щоб продемонструвати, по-перше, що ми є, по-друге, що ми є севастопольці, і ми є українці і шануємо свято праці”.

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ під час виступу на мітингу заявив: „Ми прийняли рішення… ми хочемо до 225-річчя міста встановити пам’ятник Катерині (імператриці Катерині ІІ - УНІАН), але починаються великі перешкоди з боку адміністрації, яка під усілякими надуманими приводами робить усе, щоб цей пам’ятник не встановити”.

Як додав В.САРАТОВ, „ми не хочемо війни пам’ятників, але коли сьогодні, на 225-річчя Севастополя, основним заходом буде відкриття пам’ятника гетьману Сагайдачному, я хочу вас запитати: хто заснував місто Севастополь? Подумайте, будь-ласка, над цим”.

Під час виступу В.САРАТОВ заявив, що, за його підрахунками, на сьогоднішній мітинг прийшло близько 7 тисяч осіб.

У свою чергу перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН на мітингу подякував профспілкам міста за те, „що вони пам’ятають великі традиції нашої країни і сьогодні зібрали нас на першотравневий мітинг”. За його словами, „у Севастополі найнижчий рівень безробіття в Україні - 0,52%, у нашому місті найвища в Україні середня заробітна плата, найвища середня пенсія, у нас найбільший бюджет з розрахунку на душу населення із 27 регіонів України”.

В.КАЗАРІН звернувся до присутніх керівників міських організацій політичних партій із закликом „на рівні Верховної Ради України і на рівні обласних рад, міських і районних, не на словах, а на ділі об’єднати свої зусилля. Досить дострокових виборів, досить нових і нових виборчих марафонів, досить змагання програм, давайте від слів перейдемо до справи - разом налагоджувати нормальне життя усіх севастопольців”.

У резолюції мітингу міститься вимога до Президента, Кабінету міністрів і Верховної Ради України „підвищити розмір прожиткового мінімуму з урахуванням реальних потреб людини, забезпечити підвищення мінімальної заробітної плати до рівня реального прожиткового мінімуму, збільшити рівень мінімальних соціальних виплат і трудових пенсій, встановити соціально справедливе пенсійне забезпечення, забезпечити повну зайнятість населення, доступні медицину і освіту, гідні умови життя і праці людини”.

Крім того, учасники мітингу вимагали „зупинити розвиток інфляції, забезпечити державний контроль за рівнем цін на продовольчі товари першої необхідності, невідкладно ухвалити закон про статус міста-героя Севастополя у варіанті, запропонованому міською радою, припинити спроби зміни Конституції України, антиконституційні спроби зміни позаблокового статусу України, втягування її в НАТО”.