Керч планує перейти на цілодобову переробку мазутово-піщаної суміші

Керченський морський торговий порт планує перейти на цілодобову переробку мазутово-піщаної суміші.

На змонтованому устаткуванні перероблено 280 з 4200 тонн мазутно-пісчаної суміші в силікатно-карбонатний матеріал, який буде використано при виробництві асфальтобетону.

«Монтується обладнання для третього модуля, більш потужного ніж два попередніх разом узятих. За словами представника Кіровоградської науково-виробничої фірми «Екоцентр», після монтажу переробка суміші вийде на заплановані обсяги», - повідомляє прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.

Керівництвом порту здійснюється необхідні організаційні заходи, щоб наступного тижня переробка суміші досягла максимально можливої – до 100 тонн на добу.

Кожного дня служба охорони навколишнього середовища порту спільно з фахівцями санітарно-епідеміологічної служб міста і Криму і інспекції охорони Азовсько–Чорноморського басейну виконує контроль за дотриманням вимог законодавства України про екологічну безпеку.

Як повідомлялося, 11 листопада 2007 року шторм став причиною корабельних аварій в Азовському і Чорному морях. Зокрема, з російського танкера ”Волгонефть-139”, що розламався, в море вилилося більш як 1,2 тис. тонн мазуту. Крім того, в море із затонулих суховантажів потрапила сірка. Екологи назвали наслідки шторму катастрофічними.

Після аварії суден у Ленінському районі Криму і на острові Коса Тузла було зібрано більше 4 тис. тонн мазутово-піщаної суміші, її вивезли на територію Керченського порту.