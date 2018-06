Уряд зібрався гнати Vanсo в шию

Уряд не має наміру змінювати позицію щодо компанії Vanсо.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ.

«Vanсo не матиме ніяких прав. Ми плануємо ліквідувати взагалі всі документи, які надавали Vanсo права на розробку. Взагалі, там каменя на камені не залишиться", - підкреслив О.ТУРЧИНОВ, додавши: "Хоча є рішення РНБО, правда, воно ще не надруковане, де уряду наказується підтримувати всіляко компанію Vanсo».

Як повідомляв УНІАН, у 2006 р. Vanсo International Ltd. виграла перший відкритий конкурс і уклала в жовтні в 2007 р. з Кабінетом міністрів України угоду про розподіл продукції, що видобуватиметься в межах Прикерченської ділянки надр континентального шельфу Чорного моря. Згідно з умовами угоди, Vanсo International Ltd. поступилася своїми правами та обов`язками за угодою пов`язаній з нею особі - Vanco Prickerchenska Ltd.

У квітні цього року Vanco висловила занепокоєння бездіяльністю Міжвідомчої комісії з організації укладання і виконання угод про розподіл продукції в питанні затвердження програми робіт компанії на шельфі Чорного моря на 2007-2008 рр.

25 квітня Мінприроди своїм наказом доручило Державній геологічній службі анулювати ліцензію компанії Vanco Prickerchenska Ltd. на користування надрами.

Після цього компанія Vanco розпочала міжнародну арбітражну процедуру проти уряду України і заявила, що вважає незаконним наказ Мінприроди про анулювання ліцензії.

12 травня прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Vanco планує продати право на використання надр Чорного моря, можливо, «Газпрому».

14 травня заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК заявив, що Кабінет міністрів повинен відмінити наказ Мінприроди про анулювання ліцензії Vanco.

16 травня на засіданні РНБО заступник міністра охорони довкілля України Володимир ІГНАЩЕНКО подав у відставку у зв`язку з повною незгодою з позицією уряду щодо компанії Vanco Internasional.

19 травня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд має намір здійснити у відповідь кроки на рішення РНБО про приватизацію і розробку шельфів Чорного моря.

Довідка УНІАН. Vanco Prickerchenska Ltd. і Vanсo International Ltd. - дочірні підприємства Vanсo Energy Company, яка спеціалізується на геологічних і геофізичних дослідженнях перспективних ділянок шельфу, глибоководному бурінні. Офіс Vanсo Energy розташований у м. Х`юстон (США).

Прикерченськп ділянка (площею 12,96 тис. кв. км) - одна з перспективних, але малодосліджених частин українського глибоководного шельфу, завглибшки від 300 м до більш ніж 2000 м. Ділянка розташована в економічній зоні України на відстані 13 км від берегової лінії Керченського півострова.

Ця ділянка включає три перспективні площі - Судакський складчастий пояс (північний схід), Судакський глибоководний складчастий пояс, площа Тетяєв.

Від укладеної на 30 років угоди Україна чекала інвестицій більш ніж на 15 млрд. дол. для геологічного вивчення і видобутку вуглеводнів, а також видобутку понад 200 млн. тонн вуглеводнів. Планувалося, що реалізація проекту забезпечить понад 200 млрд. грн. додаткових надходжень до бюджету і створення кількох тисяч нових робочих місць.