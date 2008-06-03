В Україні буде реалізована Нацпрограма боротьби з ксенофобією

Україна не приховує існуючої проблеми зменшення рівня суспільної толерантності, збільшення проявів расової та етнічної дискримінації, ксенофобії та антисемітизму в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на брифінгу перший заступник голови Державного комітету України у справах національностей та релігій Сергій БУГАЙ.

Однак, на думку С.БУГАЯ, це не можна вважати виключно українським явищем, адже такою є загальноєвропейська тенденція.

“Подолання цієї ганебної проблеми потребує не лише зусиль з боку урядів країн, але й громадськості”, - зауважив він.

За словами представника Держкомнацрелігій, сьогодні в Україні сформована достатня законодавча база, положення якої гарантують рівність прав як для громадян держави, так і для іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах. Також держава формально гарантує недопущення привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри чи етнічного походження. Разом з цим, як підсумував С.БУГАЙ, дотримання цього законодавства не відбувається і не забезпечується у повному обсязі.

В Україні буде реалізована Національна програма боротьби з ксенофобією, расовою та міжетнічною нетерпимістю, повідомив С.БУГАЙ.

За його словами, завдання розробити таку програму покладено на нещодавно створену Міжвідомчу групу з питань протидії ксенофобії, міжетнічної та расової нетерпимості.

За інформацією голови Держкомнацрелігій, до складу робочої групи увійшли високопосадовці профільних міністерств та відомств, а також фахівці науково-дослідних закладів, що займаються зазначеною проблемою.

Як повідомив С.БУГАЙ, робоча група займатиметься реалізацією комплексних заходів щодо протидії проявам расової та етнічної дискримінації і нетерпимості. При цьому пріоритетними з них визначені удосконалення вітчизняного законодавства із регулювання зазначених питань, а також проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи., расовою та міжетнічною нетерпимістю, повідомив С.БУГАЙ.