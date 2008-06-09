В Україні сухо й спекотно

В найближчі дні в Україні очікується суха і спекотна погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 10 червня короткочасні дощі пройдуть лише в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Температура вночі становитиме 10-15°, на півдні Криму 17-19°, в Карпатах та місцями в східних областях 4-9°; вдень 26-31°, в Карпатах 13-18°.

11-12 червня утримається мінлива хмарність. Без опадів, лише 12 червня у західних, місцями північних областях, а вдень і в Криму, Приазов`ї та східних областях короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 13-18° (11 червня у східних областях, на півночі Лівобережжя та в Криму 9-14°); вдень 26-31°, 12 червня у західних областях 22-27°; у Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°.

13-14 червня в західних областях часом пройдуть дощі, грози; на решті території переважно без опадів, лише 14 червня в північних, центральних, Одеській, Миколаївській області місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура вночі 13-19°, 14 червня в західних областях місцями 10-12°; вдень 24-30°, в західній частині зниження до 16-22°.

10 червня у Києві без опадів. Температура у Києві вночі 12-14°, вдень 27-29°.

11-14 червня очікується мінлива хмарність, переважно без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 26-31°.