Військовим даватимуть паспорти здоров’я

У Збройних силах України в рамках оптимізації системи медичного забезпечення планують запровадити «паспорти здоров’я» військовослужбовців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту охорони здоров’я Міністерства оборони, генерал-майор Петро МЕЛЬНИК під час проведення військово-медичних навчань у Вінниці.

За його словами, зазначене нововведення передбачає посилення контролю та оптимізацію обліку фізичного й морального стану особового складу.

П.МЕЛЬНИК повідомив, що у зазначеному документі будуть визначені й зафіксовані три основні параметри: боєготовність, боєздатність і функціональна надійність військовика.

Також, як повідомив директор Департаменту охорони здоров’я, запровадження «паспортів здоров’я» дасть змогу підвищити ефективність і якість відбору за станом здоров’я кандидатів на елітні військові спеціальності.

«Для підготовки льотчика 1-го класу державі необхідно витратити до 25 млн. доларів і багато років. Дуже прикро, коли, наприклад, такий офіцер на піку своєї кар’єри вимушений залишити льотну роботу через проблеми зі здоров’ям. У таких випадках часткова відповідальність може лежати і на військово-медичних працівниках, які вчасно не виявили можливі проблеми зі здоров’ям у пілотів», - пояснив П.МЕЛЬНИК.

Він також наголосив, що сьогодні керівництво Міноборони вимагає не приховувати фактів захворювань серед військовослужбовців, і відповідно до цього, жорстко приймати рішення про перспективи і доцільність проходження служби такими військовиками.

«Сьогодні реалії є такими, що ми не можемо дозволити собі тримати хворих в армії», - підсумував П.МЕЛЬНИК.