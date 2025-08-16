США вже мали свій 'Буревісник', але раптово закрили проєкт: у чому причина

У 1960-х США працювали над ракетою з ядерним двигуном, здатною долати ППО СРСР на надзвуковій швидкості та нести до 16 термоядерних боєголовок.

Поки у Росії готуються до нових випробувань крилатої ракети 9М730 "Буревісник" з ядерним реактивним двигуном, історія нагадує: подібну зброю вже розробляли у США ще в середині XX століття. Йдеться про надсекретний проєкт SLAM (Supersonic Low-Altitude Missile), що мав стати носієм до 16 термоядерних боєголовок з майже необмеженою дальністю польоту, пише Defense Express.

Проєкт був частиною програми Pluto й стартував у 1956 році. Основною ідеєю було створити надзвукову маловисотну крилату ракету з ядерним прямоточним повітряно-реактивним двигуном, що могла б проривати ППО СРСР і завдавати ударів по тилових цілях. При цьому для досягнення необхідної дальності застосовували унікальний ядерний двигун, який створював тягу шляхом нагрівання повітря, що проходило через активну зону реактора.

Ракета SLAM мала здійматись на висоту 11 км за 30 секунд, розганятись до 3,5 Маха, а потім летіти на висоті 150–300 метрів зі швидкістю до 3 Маха. Для забезпечення витривалості конструкції у таких умовах корпус виготовили зі сплаву Rene 41 і покрили золотом — для ефективного теплообміну.

Окремою інновацією була перша у світі навігаційна система TERCOM (Terrain Contour Matching), яка дозволяла ракеті орієнтуватися за рельєфом місцевості — технологія, що досі використовується у сучасних крилатих ракетах.

У 1964 році інженери успішно протестували ядерний двигун Tory II-C, який протягом трьох хвилин працював на повній потужності у 461 МВт. Проте проєкт так і не дійшов до етапу льотних випробувань.

Причина — зміна військових пріоритетів США. Нові міжконтинентальні балістичні ракети, зокрема Titan II, забезпечували швидший та гарантований удар без ризику глобального радіоактивного забруднення від ядерного "вихлопу". А саму SLAM не було зрозуміло навіть як безпечно випробувати: серед варіантів — запуск над Тихим океаном із затопленням реактора в Маріанській западині.

У липні 1964 року проєкт SLAM було офіційно закрито з формулюванням: "занадто провокаційний". Іронічно, але саме подібне формулювання сьогодні викликає занепокоєння навколо новітніх російських розробок.

"Буревісник" - що відомо про випробовування РФ

Як повідомляв УНІАН, Росія, ймовірно, готується провести випробування крилатої ракети з ядерною боєголовкою. Йдеться про ракету 9М730 "Буревісник".

На полігоні Паньково на архіпелазі Нова Земля в Баренцевому морі фіксується висока активність. Йдеться, зокрема, про збільшення чисельності персоналу та обладнання. Також стало більше кораблів і літаків, пов'язаних із більш ранніми випробуваннями ракети 9М730 "Буревісник".

