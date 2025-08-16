США пропонують Україні гарантії безпеки за аналогом '5 статті НАТО', - джерела

Пропозиція стосується лише США та України. Альянс не братиме участі у гарантіях.

США пропонували Україні аналог "5 статті НАТО" у якості гарантій безпеки у разі підписання мирної угоди з Росією.

Як повідомляє УНІАН з посиланням на власні джерела, президент США Дональд Трамп порушив це питання на зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним в Анкориджі. Путін схвалив цю ідею.

Передбачається, що ця пропозиція стосується лише США та України. Альянс не братиме участі у гарантіях.

Відео дня

Також американська сторона озвучила цю пропозицію на зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Деталі пропозиції наразі невідомі.

Доповнюється...