США пропонують Україні гарантії безпеки за аналогом '5 статті НАТО', - джерела

США пропонували Україні аналог "5 статті НАТО" у якості гарантій безпеки у разі підписання мирної угоди з Росією.
Як повідомляє УНІАН з посиланням на власні джерела, президент США Дональд Трамп порушив це питання на зустрічі з правителем Росії Володимиром Путіним в Анкориджі. Путін схвалив цю ідею.
Передбачається, що ця пропозиція стосується лише США та України. Альянс не братиме участі у гарантіях.
Також американська сторона озвучила цю пропозицію на зустрічі з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Деталі пропозиції наразі невідомі.
