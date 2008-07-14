Куніцин хоче покарати тих, хто розпускає руки на хлопчаків у формі

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН рішуче засуджує застосування фізичної сили 5 липня на Графській пристані представниками певних політичних сил Севастополя проти військових моряків під час інциденту навколо встановлення тут пам’ятної дошки на честь 90-ї річниці підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на брифінгу для журналістів С.КУНІЦИН з цього приводу заявив: „Я розглядаю ситуацію, яка сталася з дошкою 5 липня, не з точки зору „дали повісити, чи не дали повісити”. Я розцінюю це більш глибоко. Те, що сталося, я розцінюю як акт злісного хуліганства з боку окремих осіб, які побили хлопчаків у формі. І не більше того”.

На думку глави виконавчої влади міста, „можна добре або погано ставитися до такого пам’ятника, чи до іншого. Я хочу поставити запитання тим, хто це робив: чому вони сьогодні так бояться, що хтось знесе пам’ятник Катерині ІІ? Хіба не було, чи немає бажаючих знести пам’ятник Катерині ІІ? Їх більше, ніж достатньо. І не тільки у Севастополі, а й за його межами. А вони своїми діями 5 липня збільшили цю кількість в десятки, а може, сотні разів. Але при всьому тому, що був суд по пам’ятнику Катерині ІІ, і суд прийняв рішення, що його встановлено з порушеннями законодавства, туди ж ніхто не побіг з плоскогубцями, молотком і тросом і не зірвав пам’ятник Катерині ІІ, правда ж? А хто дав право зносити пам’ятну дошку, встановлену згідно з чинним законодавством?”.

Глава міськадміністрації наголосив, що людям ніхто не розказав правди про те, що сталося на Чорноморському флоті у 1918 році. “Адже тоді трагедія сталася!, - сказав С.КУНІЦИН. - Після того, як Ленін по Брест-Литовскому миру, рятуючи Радянську Росію, “здав” Україну, Крим і Чорноморський флот разом з ним... За тією угодою, Чорноморський флот мав бути знищений. Російський адмірал Саблін (на той час командувач Чорноморського флоту - УНІАН) підняв українські прапори на кораблях, намагаючись врятувати флот. Але коли йому це не допомогло, він вивів ескадру в Новоросійськ, куди приїхали від Леніна комісари, і примусили потопити флот! А чому про це не розповідати? Хіба не було цього факту? Так що, не можна на честь цього табличку поставити?”.

Крім того, наголосив С.КУНІЦИН, „бабусі (активні учасниці інциденту 5 липня - УНІАН) з першого заходу не змогли моряків зломити (прорвати очеплення - УНІАН), так привезли навчених людей, які побили хлопчаків... Та як воно моряків бити, якими вони не були б: російськими, українськими... Вони ж відповідати, по закону, не можуть... А якби рота морської піхоти там стояла? Але ніхто ж не став відповідати на ці речі!”. “Дивитися ж на ситуацію треба з усіх сторін!”, - вважає голова міськадміністрації.

За словами С.КУНІЦИНА, він прихильник того, що “карають тих, хто розпускає руки”.

Відповідаючи на запитання щодо подальшої долі цієї пам’ятної дошки, С.КУНІЦИН сказав: „А доля дошки наступна: її втопили, відшукають нову, виготовлять нову, і встановлять. У відповідності з рішеннями і законодавством. Точно так, як і по інших пам’ятниках: приведуть документи в порядок - нехай стоять. Ось і все. А, вибачте, здійснювати рукоприкладство тут нікому не дозволять. Поки ми тут працюємо, принаймні, поки я тут працюю, нікому не буде дозволено розпускати руки з таких приводів”.