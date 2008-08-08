Батьки не знають, які проблеми виникають у дітей

У кожній п’ятій родині в Україні батьки не знають, які проблеми виникають у їхніх дітей і як діти їх долають.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор з консалтингу Київського міжнародного інституту соціології Дмитро КРАКОВИЧ, презентуючи результати соціологічного дослідження, присвяченого проблемі спілкування батьків та дітей у сучасній українській родині.

Він зазначив, що було опитано 1 тис. українців практично в усіх регіонах країни. Причому 500 з усіх респондентів – це були діти віком 10-16 років, ще 500 - батьки, які мають дітей зазначеного віку.

Так, на запитання, якщо у дитини трапляється складна ситуація, то як вона діє, 16,5% батьків відповіли, що їхні діти, “як правило, нічого не розповідають, намагаючись вирішити все самостійно”. Ще 42,3% дорослих відповіли, що їхні діти, як правило, чекають на зустріч з ними і запитують, що робити, а 37,5% сказали, що діти відразу їм телефонують і запитують, що робити.

Відповідне запитання, поставлене дітям, показало, що 27,8% з них, “як правило, нічого нікому не розповідають, намагаючись вирішити все самостійно”. Батькам відразу телефонують у разі виникнення складної ситуації 33,9% дітей, чекають на повернення батьків з роботи, щоб розповісти про свої труднощі - 25,9%. Сказали, що радяться з друзями, 7,9% опитаних дітей.

Як зазначив Д.КРАКОВИЧ, це опитування продемонструвало, що діти не довіряють батькам власні душевні переживання, а відсутність у батьків інформації про труднощі власних дітей – це ознака дефіциту взаєморозуміння та довіри між дітьми та батьками.

За словами експерта, більшість батьків та дітей очікують різного один від одного. Зокрема, батьки вимагають слухняності та відвертості від дітей, а діти хочуть взаєморозуміння та поваги до їх інтересів.

Але найбільше дорослі і діти хочуть все ж таки більше часу проводити разом. Так про це сказали 44,9% опитаних батьків, 19,4% дітей повідомили, що хочуть більше часу проводити з батьком і 10,6% - з мамою.

31,5% дорослих сказали, що хочуть від дітей слухняності, 22,1% - взаємної відвертості і 21,3% - взаєморозуміння. Серед дітей про більшу потребу у взаєморозумінні з батьком сказали 14,6%, з мамою - 9,8%. Хочуть поваги до своїх інтересів з боку батька 12,2% дітей, з боку матері – 14,2%.

9,8% дітей зазначили, що хотіли б більшої участі батька у своїх переживаннях, аналогічного від мами хотіли б 6,1%.

Взаємної відвертості від батька не вистачає 6,3% малим українцям, від матері - 7,5%.

Менші відсотки отримані на потребу дітей у доброті (5,5% та 3,5% відповідно з боку батька і матері), взаємній тактовності (4,0% та 4,8%), часі для батька (3,3%) і матері (6,2%).

Що стосується дорослих, то 8,4% з опитаних сказали, що вони хочуть від своїх дітей більше тактовності; 7,8% - доброзичливого ставлення; 7,7% - участі в своїх переживаннях; 5,3% - емоційного тепла з боку дитини та 2,5% зазначили, що хочуть, щоб діти їм приділяли більше часу.

Коментуючи ці дані, Д.КРАКОВИЧ звернув увагу, що вимога взаємної відвертості насправді супроводжується “закритістю” з боку батьків, що створює базу для подальшого відчуження батьків та дітей. В той же час соціолог зазначив, що і батьки, і діти відчувають потребу більше бути разом та більше спілкуватися.

Дослідження проводилось КМІС протягом червня-липня цього року на замовлення однієї з компаній мобільного зв’язку в рамках соціального проекту, метою якого є привернути увагу до дефіциту якісного спілкування між батьками та дітьми. Опитування проводилось методом стандартного інтерв’ю. Похибка вибірки складає 4,4%. Результати дослідження встановлювались на підставі порівняння отриманих відповідей.

Одним із заходів вищезазначеного соціального проекту є скульптурна виставка, яка діятиме від сьогодні по 10 серпня на Майдані Незалежності в столиці.

Представлені скульптури зображають дітей та дорослих у сучасному житті. Проект закликає батьків більше спілкуватися зі своїми дітьми. У плані проекту також проведення в 21 місті України масових сімейних заходів та, зокрема, демонстрація на телебаченні тематичної всеукраїнської соціальної реклами.