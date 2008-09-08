Влада Криму спростовує заяви про можливе повторення мазутової аварії

Республіканський комітет Автономної Республіки Крим з охорони навколишнього природного середовища називає голослівними заяви екологів про загрозу повторного забруднення Керченської протоки і передпротоки нафтопродуктами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції голова Рескомітету Євген БУБНОВ.

Нагадаємо, президент Кримської академії наук, лідер кримських «зелених» Віктор ТАРАСЕНКО днями заявив, що наслідки «мазутової аварії», що сталася в протоці восени 2007 року, дотепер не ліквідовані. Так, за його даними, всі внутрішні озера острова Коса Тузла забруднені мазутом. У відкритому листі до Президента України Віктора ЮЩЕНКА В.ТАРАСЕНКО також зазначає, що шторми порушили цілісність залізобетонних плит на південно-східному краю острова, і у разі подальшого руйнування Тузли і прориву морських хвиль в його внутрішні частини відбудеться вимивання мазуту з внутрішніх озер і піщаних пляжів з подальшим повторним забрудненням Керченської протоки.

«Партії зелених, напевно, треба якось свої відсотки нарощувати. Я лише цим можу пояснити їх голослівні заяви», - сказав Є.БУБНОВ.

За його словами, після заяв екологів на острів Тузла виїхала комісія (представники керченської влади, Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та інші чиновники), яка виявила лише окремі плями мазуту. «Я роззувся, пішов дивитися, діставати пробу з цих озер. Повірте, запах біологічний», - сказав голова Рескомітету. При цьому він повідомив, що висохлий мазут є тільки на кромці озер, проте він не небезпечний. «Твердий, висохлий мазут, навіть якщо він потрапляє у воду, вже не перетвориться на рідкий стан», - зазначив Є.БУБНОВ.

«Є (на острові - УНІАН) окремі, лишайні плями», - додав голова Рескомітету. За його словами, якщо весь цей мазут зібрати, то вийде близько 10 тонн, а не сотні тонн, як говорили екологи. «Ми завдамо шкоди навколишньому природному середовищу більше тоді, коли діставатимемо ось ці «лишайники». Солярка, бензин, спалені в пошуку цих плям, завдадуть навколишньому природному середовищу ще більше шкоди», - заявив Є.БУБНОВ.

При цьому голова Рескомітету повідомив, що на Тузлі перевищення фонових показників нафтопродуктів - в 32,8 раза.

Він також додав, що на Тузлі є відпочиваючі, і ніхто з них на мазут не скаржиться. «Одночасно до 300 відпочиваючих на острові як з російської, так і з української сторони», - повідомив голова Республіканського комітету з охорони навколишнього природного середовища.

Є.БУБНОВ також заявив, що плити на Тузлі після штормів «стали» так, що допоможе надалі їх не зсунути з місця». «Я не говорю, що трохи зсунуті плити - це добре, але я припускаю такі міркування», - сказав Є.БУБНОВ, додавши, що потрібен моніторинг – а кошти на нього не виділено.

Є.БУБНОВ також додав, що в порт Керчі після «мазутової аварії» з території Східного Криму і Тузли було вивезено близько 6,7 тис. тонн мазутово-піщаної суміші. До цього моменту перероблено близько 6 тис. тонн суміші, вирішується питання про те, що робити з 700 тоннами суміші, що залишилися.

Проте, екологи від своїх слів не відмовляються. «Впродовж 10 місяців з боку Мінприроди не здійснено моніторинг. Говорити, що там нічого немає (немає мазуту і небезпеки - УНІАН), не провівши моніторинг, на якій підставі професіонал це може говорити?», - сказав еколог Віктор МУСІЯНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 листопада 2007 року під час шторму в Керченській протоці постраждали більше десятка суден. У протоці опинилося близько 1,2 тисяч тонн мазуту, а також 6,8 тисяч тонн сірки.

Зібрану в Східному Криму і на острові Коса Тузла мазутово-піщану суміш було вивезено в порт Керчі. Переробку мазуту в Керчі дотепер не завершено.