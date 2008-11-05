Крим з Росії лякають Росією

Завідувач аналітичного відділу Інституту політичного та військового аналізу (Росія) Олександр ХРАМЧИХІН не виключає, що серпневі події на Кавказі можуть повторитися в Криму.

Про це він сказав в інтерв`ю УНІАН.

«На жаль, до кінця цього виключити не можна. Приводом може стати той самий чинник, що й у Південній Осетії – захист прав своїх громадян, яким раніше було видано російські паспорти», - сказав О.ХРАМЧИХІН.

На його думку, загострення ситуації може відбутися через кілька років. «З одного боку, логічно, що це може статися ближче до 2017 року, а з іншого боку, прогнозувати на такий тривалий термін доволі безглуздо. Ситуація змінюється швидко», - зазначив експерт.

Також він вважає, що базування російських баз у Севастополі може перешкодити вступу України в НАТО.

«Якщо російський флот залишається, навряд чи Україну приймуть у НАТО, хоча й без цього шансів у неї вступити до Альянсу мало», - сказав О.ХРАМЧИХІН.

На його думку, Росія вкрай хворобливо ставиться до таких планів, і більшість країн Західної Європи це враховує.

«Вони не хочуть сваритися з Росією, і зроблять усе, щоб «замотати» питання вступу України та Грузії до Альянсу в процедурних питаннях. Європа ніколи прямо не скаже, чому так діє. Це ж стосується і ПДЧ. Якщо країна отримує ПДЧ, то рано чи пізно вона стає членом НАТО. Думаю, на цьому етапі інтеграція України в НАТО зупиниться, і ПДЧ не дадуть. Найімовірніше, цього не буде ніколи», - переконаний експерт.

Водночас він зазначив, що формально Україна та Грузія справді не готові до вступу в НАТО, але зараз усередині Альянсу нікого не хвилюють реальні критерії військового характеру – приймають з політичних причин, а не для того, щоб воювати.

«Західна Європа не готова до конфронтації з Росією. Думаю, не буде до цього готова і в майбутньому, якщо, звичайно, Росія не зробить яке-небудь відверте безумство, наприклад у Криму», - додав експерт.

О.ХРАМЧИХІН також зазначив, що будь-яка держава може залишатися нейтральною.

«Я не бачу зовнішніх загроз для України. Проблема Криму – внутрішній чинник. Протистояння з Росією не було б, якби Україна не прагнула в НАТО. Хоча я особисто вважаю, що Альянс не становить для РФ абсолютно жодної загрози. Але у верхах Росії вважають інакше. Думаю, якщо НАТО прийме Україну, Альянс стане ще слабшим. Та й Україну членство в Північноатлантичному альянсі ніяк не рятує, а навпаки, створює загрозу», - упевнений експерт.