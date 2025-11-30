Париж хоче, щоб китайська влада якимось чином змінила позицію Кремля в питанні припинення вогню.

Президент Франції Еммануель Макрон незабаром вирушить до Китаю, щоб переконати владу цієї країни вплинути на Росію, щоб та погодилася на припинення вогню в Україні.

Як пише видання La Tribune, офіційний Париж хоче, щоб китайська влада якимось чином змінила позицію Кремля в питанні припинення вогню.

Як зазначило видання, Європа розраховує на те, що Китай, як постійний член Ради Безпеки ООН, допоможе Росії домогтися негайного припинення вогню, що дасть змогу розпочати мирні переговори щодо України.

Відео дня

Китай і війна в Україні

Відомо, що Китай всіляко допомагає російському диктатору Володимиру Путіну вести війну проти України, хоча і намагається це ретельно приховувати.

При цьому світові ЗМІ вже звертали увагу на те, що на офіційному рівні Китай дотримується нібито нейтралітету в питанні війни в Україні.

Водночас Китай показав гіперзвуковий ракетний арсенал, здатний дістати до США. Зокрема, військовий парад у Китаї дав один із найвиразніших сигналів: країна активно просувається у створенні нового покоління гіперзвукових протикорабельних ракет, зокрема тих, які можуть запускатися з підводних човнів.

Під час параду до Дня перемоги було показано 4 нові ракети серії YJ, які суттєво розширюють можливості Пекіна для нанесення дальніх ударів у західній частині Тихого океану.

Вас також можуть зацікавити новини: