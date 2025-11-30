Учені знайшли в Японії напрочуд добре збережену реліквію, вік якої перевищує 10 тис. років.

Нове археологічне відкриття вразило вчених: на дні озера Біва в Японії знайдено практично цілу керамічну посудину, вік якої перевищує 10 тис. років.

Ця незвичайна знахідка, яка стала одним із найдавніших відомих керамічних артефактів у світі. Вчені припускали, що місце, де було знайдено посудину, зберігає таємниці давнього минулого Японії. Як зазначило видання Indiandefencereview, це відкриття розширює межі історичних знань про країну.

Проривне відкриття: посудина з глибин озера

Майже ідеально збережена керамічна посудина з озера Біва - це стародавній артефакт заввишки 25 см, імовірно виготовлений ранніми суспільствами періоду Дземон. Посудина пропонує рідкісну і безцінну можливість зазирнути в доісторичну Японію.

"Вражаюче для її віку збереження підкреслює унікальні умови під поверхнею озера, які дали змогу їй залишатися недоторканою понад 10 тис. років", - написало видання.

Чим примітне місце знахідки

Зазначається, що кераміка була знайдена в підводних руїнах Цудзураодзакі, місці, яке перебуває в центрі уваги археологів з 1920-х років. Завдяки останнім досягненням у галузі технологій, група вчених змогла дослідити глибини, які колись вважалися недосяжними.

Відкриття може кардинально змінити наукове розуміння японських стародавніх культур, оскільки посудина дає змогу критично поглянути на ранні етапи розвитку керамічної майстерності в період Дземон.

Керамічна майстерність у Японії

Посудина пов'язана з однією з найдавніших гончарних традицій у світі - періодом Дземон, якому приблизно 10 тис. років. Кераміка Дземон являє собою один із найбільш ранніх експериментів з випалюванням глини в історії людства. Передбачається, що цей предмет належить або до стилю Дзінгудзі, або до традиції верхнього шару Конамі, які відомі своїм унікальним дизайном і переходом від суто утилітарних предметів до культурно значущих.

Що означає знахідка

Ці ранні форми кераміки відображають важливе зрушення в доісторичній Японії, де функціональні інструменти дедалі частіше наділялися символічною та естетичною цінністю. Ця посудина, що демонструє зв'язок з цими стилями, служить важливим свідченням зростаючої складності ранніх японських суспільств.

Збереження посудини: що вплинуло

Що дійсно відрізняє цю знахідку, так це її дивовижне збереження. У той час як артефакти, знайдені на суші, часто фрагментовані або вивітрилися за століття, підводні знахідки, подібні до цієї, виграють від захисного середовища озера.

Накопичення осаду на ділянці Цудзураодзакі мінімальне, а стабільні геологічні умови озера дали змогу зберегти артефакт цілим і неушкодженим.

Унікальне географічне положення озера Біва відіграє вирішальну роль у збереженні артефактів. Долиноподібне поглиблення озера і триваючі тектонічні рухи навколо нього дозволили артефактам залишатися на місці протягом тисяч років.

