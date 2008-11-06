У міліції замало кримських татар?

Голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Мустафа ДЖЕМІЛЄВ вважає недостатньою кількість кримських татар у правоохоронних органах автономії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Меджлісу, про це М.ДЖЕМІЛЄВ заявив сьогодні в Сімферополі під час конференції «Реформування органів внутрішніх справ та інтеграційні виклики багатонаціональних суспільств».

Конференція організована під егідою Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Кнута ВОЛЛЕБЄКА за сприяння Міністерства внутрішніх справ України та інформаційно-дослідницького центру «Інтеграція і розвиток».

За словами лідера Меджлісу, кримські татари, що «становлять близько 13% населення Криму, представлені в органах влади і силових структурах в кількості не більше 3-4%». «Тим самим він (М.ДЖЕМІЛЄВ – УНІАН) спростував інформацію представника ГУ МВС України в АРК, який вказав, що кількість працюючих у кримській міліції кримських татар пропорційна чисельності їх населення», - зазначили в Меджлісі.

Крім того, М.ДЖЕМІЛЄВ заявив, що кримські правоохоронні органи не виконують рекомендації Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин, що стосуються взаємин правоохоронців з представниками багатонаціональних співтовариств. Лідер Меджлісу навів приклади «протиправних дій органів внутрішніх справ стосовно кримських татар». «Кримськими правоохоронцями не виконуються рекомендації в питаннях застосування сили і спеціальних засобів у ситуаціях, пов`язаних із загостренням міжнаціональних відносин», - сказав М.ДЖЕМІЛЄВ.

Також голова Меджлісу заявив, що співробітники кримського Главку МВС «зобов`язані здійснювати моніторинг ЗМІ і своєчасно реагувати на відкриті факти прояву ксенофобії і нетерпимості».

Верховний комісар ОБСЄ у справах нацменшин під час конференції представив створені спільно з Організацією з безпеки і співпраці в Європі «Рекомендації з питань поліцейської діяльності в багатонаціональному суспільстві». За його словами, цей документ може стати «дорожньою картою» в роботі кримської міліції з представниками національних співтовариств.

К.ВОЛЛЕБЄК висловив думку, що рекомендації дозволять краще боротися із злочинністю, уникнувши міжнаціональних проблем і утисків за етнічною ознакою і побудувати між правоохоронцями і національними співтовариствами взаємини довіри і партнерства. «Включення в поліцейські сили представників різних національних груп, представлених у багатонаціональному суспільстві багато в чому дасть змогу уникнути конфліктних ситуацій у сфері міжнаціональних і міжетнічних відносин», - підкреслив Верховний комісар ОБСЄ у справах нацменшин.