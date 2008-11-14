У межах Севастополя 118 зсувів, 18 із них – в активному стані.

Про це повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КІЗІМ на засіданні колегії міськдержадміністрації, що розглядала питання «Про реалізацію державної політики у сфері інженерного захисту території від зсувонебезпечних явищ і підтоплень».

Як повідомляє прес-служба МДА, на ряду прибережних ділянок щорічно втрачається до півметра суші. С.КІЗІМ назвав кілька зсувонебезпечних точок у межах міста. «Викликають тривогу і зсувонебезпечні місця на транспортних магістралях. На залізниці таких – 5, а на ділянках траси Сімферополь-Севастополь-Ялта – 8», – повідомив він.

Начальник управління також повідомив, що в місті ухвалено програму з інженерного захисту території Севастополя від зсувів, паводків і підтоплень, розрахована до 2011 року. «У цьому напрямі в місті робиться багато що, але в рамках одержуваних коштів», – сказав С.КІЗІМ, додавши, що Державна служба автомобільних доріг України постійно веде роботи на «Ялтинській трасі», щорічно така боротьба зі зсувами коштує державній скарбниці від 10 до 40 млн. грн. Крім того, повідомив він, стабілізувався зсув у районі Севастопольської ТЕЦ.

Водночас начальник управління зазначив, що «для проведення всіх комплексних робіт не вистачає грошей», особливо на ліквідацію наслідків підтоплень: на це щорічно виділяється не більш 300 тис. грн. При цьому, додав С.КІЗІМ, за останні 15 років у місті не проводилося жодних робіт з очищення русел річок і зміцнення гребель.

«Вартість робіт інженерного захисту об`єктів, які увійшли до Програми інженерного захисту міста, може становити 10 мільйонів гривень, і це за найскромнішими підрахунками», - зазначив С.КІЗІМ.

Одне з ухвалених колегією рішень – рекомендація управлінню капітального будівництва при формуванні Програми соціально-економічного розвитку Севастополя на 2010 рік обов`язково включати в неї «об`єкти інженерного захисту території від зсувонебезпечних явищ і підтоплень».