Учені встановили, що зміни форми великого сідничного м'яза можуть вказувати на приховані ризики для здоров'я. Як пише Newsweek, згідно з дослідженням, яке буде презентовано на щорічній зустрічі Радіологічного товариства Північної Америки, форма великого сідничного м'яза змінюється залежно від способу життя, чинників старіння і таких захворювань, як остеопороз і діабет 2 типу.

Дослідники використовували метод картування, який обробляє серію МРТ-зображень для створення детальної тривимірної анатомічної моделі для кращої візуалізації. Використовуючи дані 61 290 МРТ-досліджень із Британського біобанку, дослідницька група вивчила, як аналіз МРТ може характеризувати структурні особливості та склад м'язів.

Дослідження встановило, що в учасників із діабетом 2 типу в чоловіків спостерігалося зменшення м'язової маси. У жінок же спостерігалося збільшення м'язової маси, ймовірно, за рахунок інфільтрації жиру в м'язи.

У чоловіків, віднесених до категорії "тендітних", спостерігалося більш загальне зменшення м'язової маси в ділянці великого сідничного м'яза, тоді як у жінок ефект тендітності обмежувався більш дрібними ділянками.

"Характеристики помітно різняться у чоловіків і жінок із діабетом 2 типу. У чоловіків ми спостерігали локальну внутрішню деформацію, ділянки, де м'язова поверхня прогинається всередину, ймовірно, через ранню регіональну атрофію", - розповіла Newsweek авторка дослідження Марджола Танай.

Водночас у жінок, навпаки, спостерігалося розширення певних ділянок назовні, що узгоджується з вищою тенденцією до внутрішньом'язового або міжм'язового відкладення жиру.

"Ці протилежні ознаки вказують на те, що одне й те саме захворювання проявляється по-різному в чоловічих і жіночих м'язах, що підкреслює біологічні статеві відмінності, які традиційні вимірювання м'язів не враховують", - зазначила вона.

Танай зазначила, що це дає змогу фахівцям відстежувати, чи покращує втручання структурне "здоров'я" м'язів, а не тільки їхній розмір або загальний вміст жиру.

"Зокрема, люди з діабетом часто стикаються з проблемами опорно-рухового апарату, які обмежують їхню здатність займатися спортом і посилюють супутні проблеми зі здоров'ям. Наші результати проливають світло на специфічні зміни м'язів під час діабету, яких раніше не було виявлено, допомагаючи нам зрозуміти проблеми опорно-рухового апарату під час цукрового діабету і, можливо, скоригувати режими фізіотерапії", - пояснила вона.

