Барро попередив, що якщо Кремль не погодиться на мирний план, то буде змушений готуватися до нових санкцій Євросоюзу.

Настання миру в Україні можливе за умови, якщо російський диктатор Володимир Путін відмовиться від ідеї відродити радянську "імперію".

Таку думку зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю La Tribune Dimanche.

Відео дня

"Ми раді вітати президента України Володимира Зеленського 1 грудня в Парижі для переговорів. Мир досяжний, за умови, що Путін відмовиться від своєї марної надії на відновлення радянської імперії, починаючи з підкорення України. Україна належить українцям і тільки їм", - ствердно заявив французький міністр.

Він вважає, що у Путіна є причини серйозно ставитися до мирного документа, який Україна і союзники доопрацювали на переговорах у Женеві. Зокрема, він зазначив, що путінська армія не може домогтися успіхів на полі бою, незважаючи на пропагандистські заяви.

Також Барро попередив, що якщо російська влада не погодиться на мирний план і припинення війни проти України, то буде змушена готуватися до нових санкцій Євросоюзу.

"Мирний план" Трампа для України

Складений за участю росіян "мирний план" викликав бурхливу реакцію у європейців. Вони не стали добирати дипломатичних виразів і сказали, що це не план, а список бажань Путіна, а автору цього сплану спецпредставникові президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу порадили звернутися до психіатра.

Українська влада була більш обережною і заявила, що готова працювати з документом. Так, цього тижня українська та американська делегації провели перші консультації щодо цього "мирного плану".

Вас також можуть зацікавити новини: