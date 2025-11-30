За ніч Росія використала проти населених пунктів України 122 ударних дрони та дві балістичні ракети. Як зауважив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський, у Вишгороді Київської області триває ліквідація наслідків російської атаки.
"Росія атакувала дронами місто - пошкоджено багато житлових будинків. Станом на зараз відомо, що є постраждалі: 19 людей поранено, і серед них діти. Життя однієї людини забрали цією атакою", - написав він.
Крім того, підкреслив президент, є поранені у Дніпропетровській та Харківській областях. Росіяни також били по Одеській, Сумській та Херсонській областях.
"Загалом за цю ніч було 122 ударних дрони й також балістика - дві ракети", - наголосив Зеленський.
Він зауважив, що такі удари відбуваються щодня:
"Лише протягом цього тижня росіяни використали майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб і 66 ракет проти наших людей".
Як підкреслив президент, необхідно посилювати стійкість України.
"Ракети й системи ППО - потрібні, і так само потрібно активно працювати з партнерами задля миру. Потрібні реальні, надійні рішення, що допоможуть завершити війну", - написав він.
Удар по Вишгороду
Як повідомляв УНІАН, з вечора 29 листопада ворог бив дронами по Київській області. У Вишгороді внаслідок атаки загорілася багатоповерхівка. Один чоловік загинув.
Також у місті, за оновленими даними, кількість постраждалих зросла вже до 19 людей, серед них четверо дітей. 11 людей було госпіталізовано.
Пожежу в багатоповерхівці вже ліквідовано. У місті також було пошкоджено інші два багатоповерхові будинки, 14 приватних будинків, підприємство та сім автомобілів.