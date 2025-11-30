За його словами, лише протягом цього тижня ворог застосував проти українців майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб та 66 ракет.

За ніч Росія використала проти населених пунктів України 122 ударних дрони та дві балістичні ракети. Як зауважив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський, у Вишгороді Київської області триває ліквідація наслідків російської атаки.

"Росія атакувала дронами місто - пошкоджено багато житлових будинків. Станом на зараз відомо, що є постраждалі: 19 людей поранено, і серед них діти. Життя однієї людини забрали цією атакою", - написав він.

Крім того, підкреслив президент, є поранені у Дніпропетровській та Харківській областях. Росіяни також били по Одеській, Сумській та Херсонській областях.

Відео дня

"Загалом за цю ніч було 122 ударних дрони й також балістика - дві ракети", - наголосив Зеленський.

Він зауважив, що такі удари відбуваються щодня:

"Лише протягом цього тижня росіяни використали майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб і 66 ракет проти наших людей".

Як підкреслив президент, необхідно посилювати стійкість України.

"Ракети й системи ППО - потрібні, і так само потрібно активно працювати з партнерами задля миру. Потрібні реальні, надійні рішення, що допоможуть завершити війну", - написав він.

Удар по Вишгороду

Як повідомляв УНІАН, з вечора 29 листопада ворог бив дронами по Київській області. У Вишгороді внаслідок атаки загорілася багатоповерхівка. Один чоловік загинув.

Також у місті, за оновленими даними, кількість постраждалих зросла вже до 19 людей, серед них четверо дітей. 11 людей було госпіталізовано.

Пожежу в багатоповерхівці вже ліквідовано. У місті також було пошкоджено інші два багатоповерхові будинки, 14 приватних будинків, підприємство та сім автомобілів.

Вас також можуть зацікавити новини: