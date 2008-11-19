У кримському напрямі призначили 9 додаткових потягів на свята

Залізниці України призначили 22 додаткових поїзди на новорічні та різдвяні свята.

Як повідомляє прес-служба Укрзалізниці, сім поїздів призначила Південно-Західна залізниця, шість — Придніпровська, три — Одеська, чотири — Південна й по одному — Львівська й Донецька залізниці. Крім того, 25 поїздів (із них 8 транзитних) призначили російські залізничники. Згідно з повідомленням, робота з вивчення попиту й призначення додаткових поїздів на найбільш популярні напрямки триватиме й надалі.

Станом на 18 листопада у "кримському напрямі" призначені 9 додаткових потягів:

1. №208/207 Сімферополь—Москва відправленням із Сімферополя 25, 27, 28, 29/12, з Москви 26, 28, 29, 30/12.

2. №292/291 Сімферополь—Москва відправленням із Сімферополя 25, 27, 28, 29/12, з Москви 27, 29, 30, 31/12.

3. №204/203 Сімферополь—Москва відправленням із Сімферополя 31/12, з Москви 01/01.

4. №26/25 Євпаторія—Москва відправленням із Євпаторії з 25/12 по 11/01 щоденно, крім 31/12, з Москви з 27/12 по 13/01 щоденно, крім 2/01.

5. №212/211 Феодосія—Москва відправленням з Феодосії з 26/12 по 12/01 по парних, з Москви з 27/12 по 13/01 по непарних.

6. №286/285 Київ—Сімферополь (на додаткові рейси) відправленням із Києва з 25/12 по 5/01 щоденно, крім 31/12, з Сімферополя з 26/12 по 6/01 щоденно, крім 1/01.

7. №241/122 Харків—Євпаторія відправленням із Харкова 27/12, 7/01, з Євпаторії 28/12, 8/01.

8. №545/546 Харків—Сімферополь відправленням із Харкова 26, 27, 28, 29, 30/12, із Сімферополя 27, 28, 29, 30, 31/12.

9. №175/176 Харків—Сімферополь відправленням із Харкова 26, 27, 28, 29, 30/12, із Сімферополя 26, 27, 28, 29, 30/12.