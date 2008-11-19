ВР Криму просить зробити неробочими днями Ораза-байрам і Курбан-байрам

Верховна Рада Криму пропонує доповнити в автономії перелік святкових і неробочих днів двома мусульманськими святами - Ораза-байрам і Курбан-байрам.

З цією метою кримські парламентарії розробили проект закону про внесення змін до статті 73 Кодексу законів України про працю.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на пленарному засіданні ВР АРК кримські депутати звернулися до народних депутатів з пропозицією внести цей законопроект на розгляд Верховної Ради України і підтримати його під час голосування.

У пояснювальній записці до проекту закону наголошується, що в автономії проживає більше 260 тисяч кримських татар (близько 13% від загального населення АРК), ще близько 30 тисяч чоловік, які сповідають іслам, є громадянами інших національностей. Святкування Курбан-байрам і Ораза-байрам в Криму «відбуваються повсюдно за широкої участі всіх шарів громадськості», разом з тим, наголошується в документі, «деякі керівники підприємств, установ і організацій не оголошують, що в ці дні мусульмани можуть не приходити на роботу або на заняття». «Така ситуація створює напруженість в суспільстві і затьмарює свята, викликає незадоволеність і скарги віруючих», - наголошується в пояснювальній записці.

У зв`язку з цим депутати пропонують внести зміни до статті 73 КЗпП. Депутати пропонують передбачити в Кодексі законів України про працю, що щорічно дати мусульманських свят встановлюються відповідно до місячного календаря. «Ухвалення цього законопроекту сприятиме стабілізації, гармонізації міжконфесійних відносин і консолідації суспільства в Автономній Республіці Крим», - говориться в пояснювальній записці.

«Відпочиватимуть всі, не лише мусульмани», - сказав у коментарі журналістам кримський спікер Анатолій ГРИЦЕНКО, і висловив надію, що народні депутати підтримають законопроект.

Довідка УНІАН. Ораза-байрам (Ураза-байрам) - свято разговения у мусульман. Це свято починається після завершення тридцятиденного поста. Під час свята Ораза-байрам мусульмани роздають милостиню, накривають святковий стіл (він в основному складається з солодких блюд), йдуть в мечеті.

Курбан-байрам – свято жертвопринесення. Мусульмани здійснюють повне обмивання, йдуть в мечеті, відвідують кладовища, здійснюють жертвопринесення. У Криму зазвичай приносять в жертву баранів. За звичаєм упродовж 3 днів сім`я вживає одну третину м`яса жертовного барана, пригощаючи всіх гостей, які прийшли привітати зі святом, а дві третини м`яса роздають бідним, самотнім.