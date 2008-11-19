В УНП пропонують включити Москву до складу України

Народний депутат України, перший заступник голови Української народної партії Іван ЗАЄЦЬ вважає, що мер Москви Юрій ЛУЖКОВ "занадто вибірково визначає момент, який треба брати за точку відліку для розподілу територій між Україною та Росією".

Так депутат прокоментував висловлювання мера Москви Юрія ЛУЖКОВА про те, що Україна не має прав на володіння Кримом, оскільки, за його словами, Крим було віддано Україні у зв’язку із 300-річчям добровільного возз’єднання з Росією.

У зв’язку з цим І.ЗАЄЦЬ пропонує Ю.ЛУЖКОВУ повернутися не у XVIII чи XX століття, а в ХІI. "Давайте повернемося до князівських часів, коли Москва входила до складу Чернігівського князівства. Вона перебувала на його околицях, і в ту глушину чернігівські князі переважно їздили на полювання. Користуючись логікою ЛУЖКОВА, Україна мала б поставити питання про повернення Москви до складу Чернігівської області", - цитує І.ЗАЙЦЯ прес-служба УНП.

Представник УНП наголосив, що "ЛУЖКОВ не вперше дозволив собі публічно поставити під сумнів статус Кримського півострова у складі України".

Український політик заявив, що "у 1997 році у питанні територіальної цілісності України, а значить і приналежності Криму і Севастополя, раз і назавжди було поставлено крапку у міждержавному Договорі про дружбу, співробітництво і партнерство", і "ці факти мають бути добре відомі кожному політикові в Росії".

На переконання І.ЗАЙЦЯ, "спроби посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, втручання у внутрішні справи нашої держави, як і нагнітання навколо України інформаційної істерії, не мають перспективи і шкодять в першу чергу самій Росії".