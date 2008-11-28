Міністр культури розкритикував севастопольського Сагайдачного

Міністр культури і туризму України Василь ВОВКУН розкритикував пам’ятник гетьману України Петру Конашевичу Сагайдачному, який було встановлено 14 червня цього року, в день 225-річчя Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Севастополі В.ВОВКУН, зокрема, зазначив: ”Відносно памятника гетьману Петру Сагайдачному, який ми сьогодні побачили у Севастополі, то ми жахнулися. Ми жахнулися, і зараз ми не можемо зрозуміти, хто дав дозвіл на встановлення такого памятника? Це як знущання над всією Україною. Це не тільки бездарно, це ідеологічно зроблено просто таке, що свідомо зроблене для того, щоб жахатися українців, будь-якої теми про українство”.

„Тому, - додав міністр, - до цього питання ми будемо повертатися, і з цим треба щось робити, це неможливо. Це питання ми будемо вивчати, як тут діяти, треба або міняти, або знайти якісь інші форми...”.

На прохання журналістів уточнити, що саме йому не подобається в памятнику гетьману Сагайдачному, встановленому у Севастополі, В.ВОВКУН зазначив: „Я б сказав, там все мене не влаштовує, починаючи від гранітної коробки, потім, колони..., а потім, сама поза гетьмана неорганічна, вона неприродна”.

Присутній на прес-конференції заступник міністра культури і туризму Микола ЯКОВИНА з цього приводу додав: „На перший погляд видно, що пам’ятник встановлено з порушенням чинного порядку, оскільки, відповідно до архітектурних норм, він мав би узгоджуватися. Очевидно, якби цим займалися професіонали, то прив’язка його до конкретної ділянки примусила б переглянути його масштаб, його розміри, і характер самої пластики. Що стосується матеріалів, вони, на жаль, недовговічні. На скульптурі написано, що це нібито памятник Сагайдачному... Вона, мяко кажучи, пародіює постать людську. Я думаю, смішить диспропорціями. Сам образ дуже сумнівний, явно - карикатура. Я вважаю, що це знущання, і той, хто це встановив, якщо говорити серйозно, то повинен нести покарання”.

Як також зазначив М.ЯКОВИНА, „є художньо-експертна рада при Міністерстві культури. Туди не зверталися. А пам’ятники такого масштабу повинні погоджуватися з Міністерством культури. Якщо це з дозволу міського управління архітектури та містобудування, значить, вони теж порушили норму. Я думаю ми повернемось до Києва і зробимо офіційний запит, і будемо після нього реагувати”.

Відповідаючи на запитання журналістів, коли припиняться встановлення в Україні пам’ятників Катерині ІІ, міністр культури і туризму України зазначив: „Якщо говорити про Катерину ІІ, то я б її (пам’ятник Катерині ІІ - УНІАН) поставив в різних позах у всіх містах, і просто показував би там, де збирається певна частина суспільства. І хай би вона там стояла”.

На думку В.ВОВКУНА, „ми приходимо до того, що очевидно: ще раз загострити увагу влади і суспільства про те, що тільки з дозволу Міністерства культури, як органу, який може давати право на встановлення пам’ятників, незалежно від того, чи це є Київ, чи регіон”.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня поточного року у Севастополі було відкрито пам’ятник гетьману України Петру Сагайдачному. Монумент встановлено в перспективному районі бухти „Омега” (Гагарінський район міста), біля новобудов.

Триметровий бронзовий монумент Катерині ІІ у Севастополі було відкрито о 7-й ранку 15 червня. Невдовзі суд визнав встановлення пам’ятника незаконним.