Школярі стали більше хворіти

Захворюваність дітей шкільного віку за останні 10 років виросла на 26,8%.

Про це повідомила заступник директора Інституту гігієни і медичної екології ім. Марзєєва АМН України Надія ПОЛЬКА.

Так, в 1 класі налічується З0% дітей, які мають хронічні захворювання, в 5 класі - 50%, в 9 класі - 64%. В цілому, лише у 7% школярів спостерігається задовільний функціональний стан організму.

Вже в 1 класі відхилення з боку опорно-рухового апарату мають до 11% школярів; носоглотки - 25%; нервової системи - 30%; органів травлення - 30%; алергічні прояви - 25%.

З 1 до 9 класу частота зниження гостроти зору росте в 1,5 рази; частота порушень постави - в 1,5 рази; поширеність хвороб органів травлення - в 1,4 рази; поширеність хвороб ендокринної системи - в 2,6 рази. В той же час лише 5% учнів, за даними медичної документації, відносяться до спеціальної медичної групи по фізичному вихованню.

41% школярів III гр. здоров`я мають незадовільний адаптаційний потенціал; з них вправи на витривалість, які є обов`язковими, виконують 54% учнів, що свідчить про дуже високу фізіологічну ціну досягнення результату на уроках.

Високий рівень фізичної підготовленості мають лише 9,3% дітей з хронічними захворюваннями і 40% практично здорових дітей.

У фізичному розвитку школярів спостерігаються такі несприятливі тенденції, як астенізація, зниження окружності грудної клітки, зменшення життєвої ємкості легенів, мускульної сили.

Крім того, в доповіді відмічено, що робочий день сучасних учнів з урахуванням домашніх завдань триває 10-12 годин, і це приводить до формування у дітей синдрому хронічної втоми і дезадаптаційних станів, а існуючі програми по фізичному вихованню не відповідають функціональним можливостям, стану здоров`я і фізичному розвитку сучасних школярів. Так, не виконують окремі завдання програмних тестів по фізичному вихованню 82% дітей молодшого шкільного віку.

УНІАН-здоров`я