Банкам заборонили змінювати процентні ставки

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо заборони банкам змінювати умови договору банківського вкладу та кредитного договору в односторонньому порядку)".

Як передає кореспондент УНІАН, "за" проголосувало 239 із 355 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.

Законом передбачено внести зміни до Цивільного кодексу і Закону "Про банки і банківську діяльність", якими забороняється банкам змінювати умови укладених з клієнтами договорів, зокрема, щодо збільшення розміру процентної ставки за кредитними договорами або зменшення її розміру за договорами банківського вкладу.

У законі передбачено «визнати нікчемними» положення договорів, якими закріплюється право банку в односторонньому порядку переглядати умови цих договорів.

Водночас парламент не підтримав прикінцеві положення закону, якими передбачалося, що правила даного закону застосовуються і до договорів банківського вкладу та кредитних договорів, що були укладені до набрання чинності проголосованим сьогодні законом.

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Норма про заборону банкам підвищувати в односторонньому порядку відсотки по кредитах діятиме лише відносно кредитних угод, укладених після набуття чинності законом, що передбачає введення такої норми.

До кредитних угод, укладених до цього терміну, дана норма застосовуватися не буде, заявив журналістам автор законопроекту Борис ТАРАСЮК.

Він зазначив, що пропонував у документі варіант, за яким норма про заборону одностороннього підвищення процентних ставок за кредитами поширювалася б і на раніше укладені кредитні угоди, проте його не підтримали депутати.

“Зал із цим не згодився... Реально сенс закону полягає у тому, що з моменту початку його дії банкам в односторонньому порядку забороняється змінювати умови угоди”, – сказав Б.ТАРАСЮК.

Разом із тим він зазначив, що на сьогодні проблеми, що виникають у випадках односторонньої зміни банками умов кредитних угод, повинні розв`язуватися в судах.

На запитання, чи підпише, на думку Б.ТАРАСЮКА, цей закон Президент, він відповів: ”Виходячи з того, що частина фракції НУ-НС, яка слухає Президента, не голосувала за цей закон, очевидно, це можна трактувати як те, що Президент не підпише цей закон. Але я не можу говорити з упевненістю, що Президент зробить, а що – ні”.