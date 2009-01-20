Пункти базування кораблів ВМФ за кордоном не замінять Севастополь

Створення пунктів базування кораблів Військово-Морського флоту РФ за кордоном не замінить для Росії головну військово-морську базу Чорноморського флоту Севастополь.

Про це заявили сьогодні одразу троє колишніх командуючих ЧФ, передає РІА «Новости», відзначаючи, що останнім часом в російських ЗМІ циркулюють повідомлення про плани Росії створити за кордоном пункти базування кораблів ВМФ РФ. Зокрема, називалися такі країни, як Сирія (Тартус), Ємен (Сокотра), Лівія (Тріполі), В`єтнам (Камрань) та інші. Тим часом в 2017 році завершується термін оренди Росією для Чорноморського флоту військово-морської бази в Севастополі.

”Навіть десять тартусів чи камраней не замінять Військово-Морському флоту Росії один Севастополь”, - заявив командуючий ЧФ (1996-1998 роки) адмірал Віктор КРАВЧЕНКО, коментуючи ці повідомлення.

За його словами, базу в Севастополі за своєю природою і створеною Росією століттями інфраструктурі взагалі важко порівнювати з будь-якими іншими військово-морськими базами в світі.

”Севастополь - це унікальна російська база. База - це не тільки стоянка кораблів, ця вся інфраструктура: і причали, і боєприпаси, і продовольство, і дороги, і ремонт, і авіація, і ППО тощо”, - сказав адмірал.

Водночас він наголосив і важливість розвитку системи базування російських кораблів за кордоном, зокрема в Середземному морі, особливо в разі прийняття рішення про перебування в цьому районі з`єднання кораблів ВМФ Росії на постійній основі.

”Для оперативної дії флоту у Світовому океані, безперечно, необхідно мати бази і в інших регіонах: для Тихоокеанського флоту в Камрані й на Сокотрі в Ємені, для Північного флоту - на Кубі або у Венесуелі”, - сказав адмірал.

Командуючий ЧФ (1991-1992 роки) адмірал Ігор КАСАТОНОВ також наголосив, що середземноморський напрямок є традиційно важливим для Росії. ”У зв`язку з цим слід зазначити: сірійські бази можуть значною мірою сприяти вирішенню російським флотом своїх завдань. Проте порівнювати можливості Севастополя і, наприклад, Тартуса складно. Як кажуть спортсмени, це бази різних вагових категорій. Тартус Севастополь замінити не може”, - сказав адмірал.

Водночас він відзначив важливе геополітичне значення регіону східного Середземномор`я. ”Поряд вихід в Червоне море через Суецький канал. Декілька ходових днів і бойовий корабель з цього району через Гібралтар виходить в Атлантичний океан, що є оперативною зоною Північного і Балтійського флотів. Тому базування в Сирії, безперечно, підвищує можливість використання сил флоту”, - сказав І.КАСАТОНОВ.

Адмірал Володимир КОМОЄДОВ, який командував ЧФ в 1998-2002 роках, наголосив важливість для флоту Середземного і Чорного морів як єдиної морської зони, в якій розташовані такі країни, як Грузія, Кіпр, Ізраїль, Лівія, Сирія, Ліван, колишня Югославія.

"Російський флот у цьому регіоні дуже важливий для забезпечення безпеки Росії на південних рубежах і для захисту її економічних і політичних інтересів”, - сказав адмірал. ”Ключову роль, безперечно, тут відіграє Севастополь, як головна база Чорноморського флоту. За умови її збереження необхідно розвивати й Новоросійську військово-морську базу, і пункт базування в Тартусі. Далі можна думати й про інші регіони. Але спочатку потрібно, щоб скелет обріс м`язами, і тоді буде зрозуміло, які і де нам потрібно мати бази в Світовому океані”, - заявив В.КОМОЄДОВ.