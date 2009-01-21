Крим останні 2,5 роки стабільно входить до десятки кращих регіонів

Голова Верховної Ради Криму, член Партії регіонів Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що якщо до 2006 року Кримська автономія займала 24-27 місця в рейтингу показників соціально-економічного розвитку серед регіонів України, то останні два з половиною роки вона стабільно входить до десятки кращих.

Про це йдеться в озвученій днями доповіді А.ГРИЦЕНКА, текст якої передано сьогодні агентству УНІАН прес-секретарем кримського спікера у відповідь на прохання прокоментувати заяву екс-прем`єра автономії, голови Севастопольської міськдержадміністрації Сергія КУНІЦИНА про те, що за останні декілька років правління в автономії представників Партії регіонів немає «якихось помітних успіхів». Як вважає С.КУНІЦИН, найбільш успішним для автономії був період із 2001 до 2005 рр.

Зокрема, за даними А.ГРИЦЕНКА, за останній час у Криму виконано масштабну роботу з газифікації сільських населених пунктів. «Її рівень (рівень газифікації) вже доведено до 49,6% від потреби, хоча на 1 січня 2006 року цей показник дорівнював 24% і Крим займав 24 місце серед регіонів України. Тільки минулого року було прокладено понад 400 кілометрів газопроводів», – зазначається в доповіді.

З 2006 року за рахунок коштів бюджету підтримуються підприємства, що реалізовують енергозберігаючі інноваційні проекти, через механізм здешевлення виділених на ці цілі банківських кредитів. «У рамках даної програми за три роки з республіканського бюджету направлено 17,5 млн. грн., що дозволило залучити 350 млн. грн. кредитних ресурсів, створити 657 нових робочих місць», – йдеться в доповіді А.ГРИЦЕНКА.

Верховна Рада АРК у 2008 році затвердила Схему планування території республіки – основний містобудівний документ, що визначає перспективи розвитку автономії на найближчі 20-25 років. Крім того, було затверджено Програму соціально-економічного розвитку автономії, розраховану до 2012 року. «Цей документ акумулює близько 40 різних цільових і локальних програм, раніше прийнятих по конкретних напрямках економічної, соціальної та гуманітарної політики. Планується добитися щорічного зростання обсягів валової продукції на 4-7% й довести їх до 41,2 млрд. грн. у 2012 році», – зазначив кримський спікер.

Пріоритетним напрямком для влади Криму залишається формування умов для створення на території півострова сучасного, конкурентноздатного санаторно-курортного й туристичного комплексу загальнодержавного та міжнародного значення. «З цією метою завершуються роботи з інвентаризації земель Південного й Південно-Східного берегів Криму. Вперше в Україні створюється цифрова модель кадастрових планів даних регіонів. Паралельно з цим йде підготовка до здійснення ряду великомасштабних проектів із освоєння курортних територій Західного й Південно-Східного Криму, розвитку транспортної інфраструктури дорожнього господарства», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

Крим знаходиться в першій п`ятірці вітчизняних регіонів за розвитком і фінансовою підтримкою малого бізнесу. Автономія є одним із п`яти регіонів України, де здійснюються пілотні проекти зі створення промислових парків. «Протягом 2009-2012 років такі парки мають з`явитися й почати функціонувати в Бахчисарайському районі, містах Джанкої та Щолкіне», - зазначив голова ВР Криму.

Він також додав, що було забезпечено стійку позитивну динаміку зростання притоку фінансових коштів до державного бюджету України й місцевих бюджетів АРК. «У 2008 році надійшло на бюджетні рахунки з урахуванням власних доходів 8 млрд. 918,4 млн. грн., що на 1 млрд. 450 млн. грн. або на 19,4% більше, ніж у 2007 році. Це дозволило виконати бюджет республіки з перевищенням доходів над витратами», - повідомив голова ВР Криму.

Збільшення фінансової бази дозволило «успішніше вирішувати багато соціальних проблем». Так, в автономії діє ціла низка програм із соціального захисту населення, яких немає в інших регіонах України (приміром, програма «Здоров`я кримчан», розрахована до 2012 року).

«Проте не можу не відзначити, що на загальну ситуацію в автономії впливає низка чинників, витоки яких знаходяться більшою мірою за межами Криму. Серед них перманентна політична нестабільність у країні, відсутність продуманої й підтриманої на місцях стратегії регіонального розвитку, несприятлива зовнішня економічна кон`юнктура», – додав кримський спікер.