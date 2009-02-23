Брошуру про «Нахтігаль» cпалили, портрети Бандери і Гітлера порвали

Близько 150 прихильників Прогресивної соціалістичної партії України, партії ”Російський блок” і Російської громади Криму сьогодні в Сімферополі намагалися зірвати презентацію книги ”Нахтігаль в питаннях і відповідях”, яку проводили кримські активісти Всеукраїнського об`єднання ”Свобода”.

Як передає кореспондент УНІАН, на вулиці перед входом до будівлі, в одному з приміщень якого була запланована презентація, зібралися пікетники з транспарантами ”Бандеровские гниды, вон из Крыма!”, ”Нет фашистским прихвостням в благословенном Крыму!”, портретами Адольфа Гітлера і Степана Бандери з домальованою свастикою. Пікетники скандували: ”Бандери, геть з Криму!”, ”Кримчани - діти ветеранів, окупантів не бояться!”, ”Рішення Нюрнберзького процесу - в життя!”. Присутні зажадали заборонити діяльність ВО ”Свобода” в Криму.

Безпосередньо біля входу до будівлі перебували співробітники міліції. Правоохоронці повідомили журналістам про дзвінок, що надійшов, про замінування будівлі.

Пізніше з`ясувалося, що вибуховий пристрій знайдено не було. Міліціонери не пускали пікетників до будівлі, не змогли туди пройти через основний вхід і журналісти. Активісти ПСПУ і Російської громади вимагали пропустити їх, одержавши негативну відповідь міліції, вони почали звинувачувати її в тому, що вона захищає ”окупантів”.

Тим часом, представники ”Свободи” провели презентацію і прес-конференцію для декількох журналістів, яким вдалося пройти до будівлі. Там також опинився представник Російської громади Криму, депутат парламенту автономії Андрій КОЗЕНКО. Він виніс з будівлі на вулицю один екземпляр книги Мирослава Кальби ”Нахтігаль в питаннях і відповідях” і пару буклетів із зображенням С.Бандери. Пікетники все це порвали, а потім спалили. А.КОЗЕНКО заявив журналістам, що ”Свобода” пропагує фашизм, а сьогоднішні збори активістів цієї організації є незаконними. ”Вони зібралися в приватній квартирі для пропаганди фашизму і націоналізму, їхні збори були незаконні, вони були короткочасні. Добре, що моя фізична цілісність була збережена, проте вони відкрито мені погрожували розправою”, - сказав кримський депутат.

Представники ВО ”Свобода” в коментарі журналістам заявили, що їхні збори є законними. ”Це ніяка не конспіративна квартира, це наш офіс”, - сказав керівник виборчого штабу Кримської організації ВО ”Свобода” Олександр БОЛТЯН.

”Сьогодні, 23 лютого - 90 років від дня народження одного з ідеологів Організації українських націоналістів Петра ПОЛТАВИ, ми сьогодні презентували збірник його творів ”Концепція самостійної України”, збірники фотографій ”Бандера і бандерівці”, ”Засновники ОУН” і ”Українські січові стрільці”, також ми презентували книжку про Нахтігаль”, - сказав він. О.БОЛТЯН заявив, що представники тих організацій, які зібралися перед будівлею на пікет, ”втрачають свій рейтинг і намагаються здійснити будь-які політичні провокації”, щоб привернути до себе увагу.

Прихильники ПСПУ, партії ”Російський блок” і Російської громади Криму розірвали портрети Бандери і Гітлера, привітали один одного з 23 лютого - Днем захисника Вітчизни і розійшлися.