82% українців вважають, що мовна проблема – не на часі

Сьогодні переважна більшість українців вважають мовне питання таким, що не потребує невідкладного вирішення (44%), або ж таким, що не є актуальним взагалі (38%).

Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, яке провело „Українське демократичне коло” на замовлення Інституту політики.

Так, відповідаючи на запитання «Серед політиків ведеться чимало суперечок відносно "мовного питання", зокрема, статусу російської мови. Наскільки актуальним є його вирішення особисто для вас?”, лише 15% респондентів зазначили, що мовне питання потребує свого негайного вирішення.

У ході опитування ставилося також питання стосовно бачення українцями статусу православної церкви в Україні - "Останнім часом у суспільстві доволі часто піднімається питання створення в Україні єдиної помісної православної Церкви. Як Ви вважаєте, православна церква в Україні повинна бути…". У відповідь на це 39% опитаних зазначили, що в Україні має існувати єдина помісна православна церква, підпорядкована Київському патріархатові, а 24% дотримуються думки про те, що УПЦ має бути складовою Російської православної церкви, пов’язаною з Московським патріархатом.

Разом з тим, більш як третині респондентів (35%) було важко сформулювати своє ставлення до цього питання.

Опитування проведене з 30 січня по 5 лютого 2009 року. За місцем проживання опитано 1600 респондентів віком від 18 років. Статистична похибка вибірки не перевищує ±2,5%.